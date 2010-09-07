Yunanistan'da kabine değişikliği

T24- Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, kabinesinde değişiklik yaptı.



Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığı'na, şu ana kadar Papandreu'nun Vekili olarak görev yapmakta olan Dimitris Druças'ın atandığı bildirildi.



Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yorgo Petalotis, Dışişleri Bakan Vekili Dimitri Druças'ın, Dışişleri Bakanlığı'na, Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis'in, Kalkınma ve Rekabet Bakanlığına, Hrisohoidis'den boşalan göreve Hristos Papuçis'in, Tarım Bakanı Katerine Baceli'nin yerine Kostas Skandalis'in, Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığına getirilen Sağlık Bakanı Mariliza Ksenoyanakopulu'nun yerine de Çalışma Bakanı Andreas Loverdos'un atandığını açıkladı.

Sözcü, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı'na, Ekonomi, Rekabet ve Denizcilik Bakanı Luka Katseli'nin, Deniz İşleri, Adalar ve Balıkçılık Bakanlığı'na ise Pire milletvekili Yannis Diamandidis'in atandığını bildirdi.

Kabinedeki diğer isimler ise yerlerini korudu.