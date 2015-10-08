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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da hükümet güvenoyu aldı

Yunanistan'da Aleksis Tsipras başbakanlığındaki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

08 Ekim 2015 12:31


Yunanistan'ın 300 sandalyeli parlamentosunun oylamaya katılan 299 üyesinden 155’i yeni hükümete “evet” derken, 144 milletvekili “hayır” oyu kullandı.

Tsipras hükümeti, 20 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisi tarafından kurulmuştu. SYRIZA ve ANEL'e mensup tüm vekiller "evet" oyu kullandı.

Buna karşılık Sosyalistler'den aşırı sağcı Altın Şafak partisine, muhalefet temsilcilerinin tamamı oylamada "hayır" dedi. Tsipras böylece ilk güvenoyu sınavını vermiş oldu.

Sancılı reformlar gündemde

Gözlemcilere göre Tsipras hükümetini zor günler bekliyor. Hükümet, Avrupalı kreditörlerle imzalanan anlaşmalar sonrası sancılı kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek zorunda. Atina'nın AB ve kreditörlerin 86 milyar euroluk “Üçüncü Kurtarma Paketi” karşılığında şart koştuğu reformları da uygulaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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