Yunanistan'da hayat durdu

T24 - Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının, hükümetin kemer sıkma politikası ile sosyal güvenlik yasası tasarısını protesto etmek amacıyla başlattıkları 24 saatlik grev ülkede hayatı felç etti.



Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonunun (GSEE) çağrısıyla yapılan greve, kamu kuruluşları ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra vergi daireleri, belediye, valilik, gümrük çalışanları, öğretmenler, avukatlar, devlet hastanelerinde görevli doktorlar, banka, elektrik daireleri ve toplu taşıma araçları çalışanları ile liman işçileri katıldı.



Grev nedeniyle devlet dairelerinde hizmetlerde aksamalar yaşanırken, okullarda derslerin boş geçtiği öğrenildi. Doktor ve sağlık ekiplerinin greve katılması nedeniyle hastanelerde yalnızca acil durumlar için personel ile güvenlik birimlerinin görev yaptığı kaydedildi. Adliyelerde duruşmalar ertelendi. Liman çalışanlarının iş bırakmasıyla ana kara ile adalar arası bağlantı da koptu.



Şehiriçi toplu taşıma araçlarının çalışmaması ise ulaşımı yer yer durma noktasına getirdi. Sendikaların düzenleyecekleri protesto gösterileri nedeniyle polis başkent merkezindeki yolları trafiğe kapattı. Atina'da ADEDY ve GSEE'nin yanı sıra Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME) gösteri düzenliyor.



Bu arada, kent merkezinde, olası şiddet olaylarına karşı çok sayıda işyerinin camlarını alüminyum levhalarla korumaya çalıştığı gözlemlendi.



Yunanistan'da sendikaların çağrısıyla 5 mayısta yapılan protesto gösterilerinde, Atina merkezi savaş alanına dönmüş, bir banka şubesinin kundaklanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.





Sosyal güvenlik yasa tasarısı



Yunanistan Çalışma Bakanı Anderas Loverdos tarafından parlamentoya sunulan sosyal güvenlik yasa tasarısı çerçevesinde ülkede, 2018 yılından itibaren emekli maaşlarında yüzde 7 kesintiye gidilmesinin beklendiği açıklanmıştı.



Yunan medyası, tasarı uyarınca, emeklilik maaşının hükümetin gelir politikası aracılığıyla tespit edilmeyeceğini, bundan böyle enflasyon, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ve sosyal güvenlik fonlarının ekonomik durumlarının göz önünde tutulacağını duyurmuştu.



Tasarıya göre, emeklilik için 40 yıl çalışmak gerektiği, 60 yaşından önce kimsenin emekli olamayacağı da belirtilen haberlerde, 65 yaşın üstünde, sosyal güvenlikten yoksun tüm vatandaşlara 360 Avro yaşlılık maaşı verileceği kaydedilmişti.





Yeni ekonomik önlemler alınmıştı



Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papakostandinu, bütçe açığının daraltılması için yeni ekonomik önlemler alındığını açıklamıştı.



Kamuda maaşları aylık 3 bin Avro'ya kadar olan çalışanların, Yunanistan'da 13. maaş olarak adlandırılan Noel ikramiyesi, Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 14. maaş olarak nitelendirilen yarımşar maaş ikramiyelerinin bundan böyle toplam bin Avro'ya tekabül edeceğini belirten Papakostandinu, aylık 2 bin 500 Avro'yu geçmeyen emekli maaşlarında da Paskalya ile tatil ödeneklerinin 200'er, Noel maaşının ise 400 Avro olarak belirlendiğini, daha yüksek emekli maaşlarının ise düşürüleceğini söylemişti.



Kamu çalışanlarının ödeneklerinde yüzde 8 oranında kesintiye gidileceğini ifade eden bakan, kamuda gerek maaşların gerekse emekli maaşlarının dondurulduğunu vurgulamıştı.



Maliye Bakanı, KDV'nin yüzde 21'den yüzde 23'e çıkartılacağını, sigara ve alkollü içki fiyatlarında yüzde 10 ek vergi uygulanacağını, lüks tüketim harcamalarında ise vergilerin artacağını belirtmişti.



Yunanistan'da Mart ayında da bir dizi ekonomik önlem alınmıştı. Bu önlemler, kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti, KDV'nin yüzde 19'dan yüzde 21'e yükseltilmesi, ödeneklerde yüzde 12 kesinti, emekli maaşlarının 2010 yılı süresince dondurulması, akaryakıt fiyatlarında 3 ile 8 cent arası zam, alkollü içeceklerde yüzde 20, sigara fiyatlarında ise yüzde 65 oranında ek vergi uygulanması ve tutarı 35 bin avroyu aşan, araba ve yat alımlarını da içeren lüks harcamalara özel ek vergi konulmasını öngörüyordu.



Yunan sendikaları ise önlemler geri çekilinceye kadar mücadeleye devam edileceğini açıklamıştı.





