Yunanistan'da hayat durdu

T24 - Sendikalar hükümetin krizi aşmak için ilan ettiği kemer sıkma ve ücret dondurma politikalarına direniyor. Kamu ve özel sektörde iki milyondan fazla çalışan iş bıraktı. Uçuşlar, tren ve gemi seferleri iptal edildi.



Yunan hava sahasının gece yarısından itibaren kapatılmasının ardından bugün gün boyunca yapılacak tüm vapur ve tren seferleri de iptal edildi. Otobüs seferleriyse uzun aralıklarla yapılacak. Gazeteciler de greve katılacağı için perşembe günü ülkede gazete basılamayacak. Sendikalar Atina'da bugün öğlene doğru toplu gösteri çağrısında bulundu. Başbakan Yorgo Papandreu hükümetinin yeni tasarruf politikasına tepki olarak, geçtiğimiz günlerde de bazı iş kollarında iş bırakma eylemleri yaşanmıştı. Yunan ekonomisini kurtarma operasyonları çerçevesinde hükümet kamu çalışanlarının maaşlarını dondurmayı, vergileri yükseltmeyi ve sosyal harcamalarda kısıntıya gitmeyi planlıyor.



Başbakan Yorgo Papandreu greve gidilmesini anlayışla karşıladığını belirtirken, bir yandan da devletin kasasında para kalmadığını vurguladı. Papandreu bu nedenle tasarruf yapılması gerektiğini, başka seçenekleri olmadığının altını çizdi.





Yüzde 12,7'den yüzde 3'e



Yunanistan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 12,7'si oranında olan bütçe açığını, önümüzdeki üç yıl içinde AB Maastricht Antlaşması'nın öngördüğü oran olan yüzde 3'e indirmesi gerekiyor.



Yapılan anketlere göre Yunan halkının yüzde 86'sından fazlası hükümetin kemer sıkma politikasını gerekli buluyor ve destekliyor. Halkın dörtte üçüne yakınıysa kriz döneminde bir de greve gidilmesinin doğru olmadığı görüşünde.



Yunan Elefterotipia gazetesinin ekonomi haberleri sorumlusu Kostas Tsuparopulos Brüksel'in Yunanistan üzerindeki baskıyı daha da arttırması halinde bu eğilimin değişebileceğini kaydetti: "Papandreu şu an için bütçe açığını AB'nin kabul ettiği değerlere çekebilmek için gereken halk desteğine sahip. Ancak gereken süre AB'nin dayattığı gibi üç değil, dört yıl olsa daha iyi olurdu. Gerek Yunan, gerekse yabancı tüm uzmanlar Yunanistan'ın bütçe açığını yılda en fazla yüzde 1,5 ila 2 oranında düşürebileceği görüşünde birleşiyor. Bunun üzerindeki bir hedef ne mali açıdan mümkün, ne de sosyal açıdan kabul edilebilir olacaktır."





"Euro tehlikede değil"



Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yorgos Provopulos da hükümetin tasarruf politikasını destekliyor. Hükümete reform çağrısında bulunan Provopulos, "Kriz, gerekli reformların üzerinde konuşmaktansa onları nihayet hayata geçirme olanağı sunabilir" diye konuştu.



Avrupa ortak para birimi euronun istikrarı ile ilgili tartışmalar da sürüyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Lorenzo Bini Smaghi, Yunanistan'a destek güvencesi vererek, endişelerin aksine gerek Yunanistan, gerekse Portekiz, İtalya, İspanya ve İrlanda gibi diğer AB ülkelerindeki yüksek borçların euroyu tehlikeye düşürmediğini belirtti.



Diğer yandan Yunan ve Alman basını arasındaki söz düellosu da tırmanıyor. Alman Focus dergisinin Yunanistan ile ilgili olarak, "Euro ailesinde dolandırıcılar var" başlığıyla yayınladığı haber Yunanistan'da büyük öfke yarattı. Derginin kapağında Yunan aşk ve güzellik tanrıçası Afrofit'in heykeli, montajla el hareketi çeker hale getirilmişti. Focus'a yanıt Yunan Elefteros Tipos gazetesinden geldi. "Avrupa malî Nazizm tehlikesi altında” başlıklı habere konulan resimde Berlin Bradenburg Kapısı'ndaki Zafer tanrıçası Nike heykelinin eline fotomontajla bir gamalı haç iliştirildi.





