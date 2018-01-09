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Dünya

Yunanistan'da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

Atina'da grev haklarına ilişkin yasa tasarısını protesto eden göstericiler, Çalışma Bakanlığı'nı işgal etti

09 Ocak 2018 23:59

Yunanistan'ın başkenti Atina'da grev haklarına ilişkin yasa tasarısını protesto eden göstericiler, Çalışma Bakanlığı binasını işgal ederek Bakan Efi Ahçioglou'nun odasını bastı.

Mücadeleci İşçi Cephesi'nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, ülkenin kreditörlerinin talep ettiği grev haklarının kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeyi protesto etti. Göstericilerden bir kısmı bakanlık binasının kepenklerini kırarak içeri girdi.

Binanın sekizinci katındaki bakanlık ofisine giren gruptakiler, Bakan Ahçioglou'ndan yasa tasarısını geri çekmesini istedi. Ahçioglou ise göstericilerin isteğini reddetti.

Olay sırasında odada polisin olmaması dikkati çekerken, bakan ile göstericiler arasındaki tartışmada zaman zaman tansiyonun arttığı görüldü. Göstericiler, daha sonra bakanın odasını terk etti.

Ekonomik krizden kurtulma çabası içinde bulunan Yunanistan'da, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu tarafından talep edilen kemer sıkma önlemleri sık sık gösterilerle protesto ediliyor.

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