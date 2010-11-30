-YUNANİSTAN'DA GAZETECİLER GREVDE ATİNA (A.A) - 30.11.2010 - Yunanistan'da, çalışma koşullarını protesto eden medyadaki gazeteci, teknisyen ve idari birim çalışanları bugün 24 saatlik greve gitti. Başkent Atina'nın merkezindeki Atina Gazeteciler Birliği (ESİEA) binası önünde saat 11.00 sularında toplanan medya çalışanları, yoğun güvenlik önlemleri altında, Ekonomi Bakanlığı önünde son bulan bir protesto yürüyüşü de düzenlediler. Öte yandan, basın-yayın federasyon ve dernekleri tarafından alınan kararla, sabah saat 06.00'da başlayan grev çerçevesinde, televizyon ile radyolarda haber yayını yapılmazken, haber ağırlıklı internet siteleri de sayfalarını yenilemedi. Gazetelerin basılmayacak olması nedeniyle ise yarın gazete bayilerinin rafları boş kalacak. Basın sektörü çalışanları, grev ile ''çalışma ve sosyal güvenlik haklarının yağmalanmasına, ayrıca hükümet, işveren ve IMF tarafından ortaya konan çeşitli yaptırımlara karşı tepkilerini gösterme'' amacı taşıdıklarını açıklamışlardı. Tepkilerini bundan sonra da çeşitli yollarla ortaya koyacaklarını belirten çalışanlar açıklamalarında, ''Toplu sözleşmelerin iptal edilmesine, esnek çalışma saatlerine, çalışma sistemi ve maaşların keyfi olarak değiştirilmesine, toplu işten çıkarmalara izin vermeyeceklerini'' vurgulamışlardı. Çalışanlar, ''Tehditler, gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarının kapatılması, temel sosyal güvenlik haklarının değiştirilmesiyle meslektaşlarımız arasında korku ve 'terör' ortamının yaratılmasına, yolsuzluklara ve sözde demokrasi uğruna özgür ve objektif bilgi sunumunun katledilmesine her alanda karşı çıkıyoruz'' ifadesini kullanmışlardı.