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Dünya

Yunanistan'da gazeteciler grevde

Gazeteciler sigortalarında yapılması düşünülen değişiklikleri protesto ediyor

24 Ekim 2017 12:54

Yunanistan’da gazeteciler sigortalarında yapılması düşünülen değişiklikleri protesto etmek amacıyla 24 - 26 Ekim tararihleri arasında 24 saatlik genel grev ilan ettiler.

Bugün (24 Ekim 2017) sabah saat 06.00’dan 26 Ekim Perşembe günü saat 06.00’ya kadar, özel ve devlet sektöründe haber alanını ilgilendiren işlerinden uzak kalmaya karar verdiler.
Dünden beri Atina’da bulunan kreditöler, bugün Çalışma Bakanı Efi Ahtsoglu ile sosyal sigortaları ilgilendiren konuları ele alacaklar.

Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Biz özel muamele talep etmiyoruz. Adil bir muamele talep ediyoruz. Bütün çalışanlar için de geçerli olan sağlık sigortası ve yardımlaşma sandığında kesintiler olmaması için mücadele ediyoruz."

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