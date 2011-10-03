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Dünya

Yunanistan'da eylemci köpeğİ köprüden attılar!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösterilerde yer alan ve eylemcilerin maskotu haline...

03 Ekim 2011 03:00

T24 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösterilerde yer alan ve eylemcilerin maskotu haline gelen köpek Antuan, bir arabayla kaçırılarak köprüden aşağıya atıldı. Antuan’ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

Yunan internet sitelerinde yer alan haberlerde; Atina'da haziran ayındaki büyük grev sırasında protesto gösterilerinde direnişçilerin yanında yer alan Antuan'ın, Sintagma Meydanı'nda kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılarak, bir köprüden aşağıya atıldığı bildirildi.

Sintagma'daki mekanından otomobille kaçırıldıktan sonra, Pire'de bir köprünün altında bulunan Antuan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri tarafından kurtarılan Antuan, Atina Hayvanseverler Derneği'ne teslim edildi.

Antuan'ın, ön ve arka ayaklarında kırıklar tespit edildiği ve iç kanama geçirdiği açıklandı.

Antuan (bazılarına göre adı Lukanikos), Sintagma Meydanı'ndaki büyük gösterilerde protestocularla birlikte ön saflarda yer almasının ardından gazetelerde boy boy fotografları çıkmıştı.

Birçok makaleye konu olan köpek, Yunan halkının büyük sempatisini kazanmış ve üniversite öğrencileri tarafından kahraman ilan edilmişti.


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