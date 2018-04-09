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Dünya

Yunanistan'da eski Maliye Bakanı Varufakis, Başbakan Çipras'a rakip olacak

Varufakis, bir sonraki genel seçimde başbakanlığa adaylığını koyacağını duyurdu

09 Nisan 2018 17:01

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis, TRT World’e verdiği özel röportajda bir sonraki genel seçimde başbakanlığa aday olacağını açıkladı.

Yunanistan'da 2015'te Aleksis Çipras hükümetinde Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan ama Euro Bölgesi ile yürütülen müzakerelerde istenmediği ve uzlaşıya varılabilsin diye 'ülkenin önünü açmak' için istifa eden Yannis Varufakis'ten adaylık açıklaması geldi. TRT World'den Imran Garda'ya özel bir röportaj veren Varufakis, bir sonraki genel seçimde başbakanlığa adaylığını koyacağını duyurdu.

Varufakis şunları söyledi: "Yunanistan'ın başbakanı olma fikri kulağa korkunç geliyor. Ama yine de birinin eninde sonunda yapması gereken pis bir iş. Keşke bunu yapmak zorunda kalmasam… Keşke Çipras'ı destekleyebilsem… Keşke bu ülke için doğru olanı yapan herhangi birini destekleyebilsem…"

Varufakis'in, yeni partisi DiEM 25'i (Avrupa’da Demokrasi Hareketi) de anlattığı röportajın tamamı 14 Nisan’da yayınlanacak

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