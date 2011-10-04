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Ekonomi

Yunanistan'da ek mali önlemler alınmayacak ATİNA(A.A)

04 Ekim 2011 18:54

-Yunanistan'da ek mali önlemler alınmayacak ATİNA(A.A) - 04.10.2011 - Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, bütçe açığının daraltılması çerçevesinde alınan önlemlere yenilerinin eklenmeyeceğini söyledi. Yunan Medyası, Venizelos'un, dün Lüksemburg'da yapılan Avro bölgesi Maliye Bakanları toplantısındaki gelişmeleri aktarmak için düzenlediği basın toplantısında, Avrupa ülkelerinin Yunanistan'daki mali kriz ve alınan önlemler hakkındaki izlenimleri, ek kemer sıkma önlemleri ve ödeme yeterliliği konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu duyurdu.  Venizelos, Yunan hükümetinin uygulamaya koyduğu mali reformların herkes tarafından kabul gördüğünü belirttiği konuşmasında, hiç kimsenin yeni önlemler konusunu gündeme getirmediğini, şuana kadar alınan önlemlerin ise tutarlılıkla uygulamaya konması gerektiğini vurguladı. Maliye Bakanı, bütçe açığının daraltılması yolunda konulan hedeflere ulaşılması için, gerek kamu yönetimine gerekse halka ellerinden gelen çabayı göstermeleri çağrısında da bulundu. Venizelos, önemli olan konunun AB-IMF'den alınan kurtarma paketinin 8 milyar Avroluk 6. dilimi değil, 2014 yılına kadar olan dönem için alınan kararların uygulanması olduğuna işaret etti. Maliye Bakanı,  Yunanistan'daki ödemeler için ''kasada bulunan meblağın kasım ayı ortalarına kadar yeterli olduğunu, bu konuda sorun yaşanmadığını'' da vurguladı.  Venizelos, ülkenin iflası gibi bir olasılığın bulunmadığını da sözlerine ekledi. Bu arada, Finlandiya'nın Yunanistan için temmuz ayında kabul edilen 109 milyar Avro tutarındaki ikinci kurtarma paketine katılması karşılığında bu ülkeye teminat olarak 880 milyon Avroluk tahvil ihraç edeceğini de belirten Venizelos, diğer Avro Bölgesi ülkelerinin Finlandiya gibi benzer teminat anlaşması istemediğini ifade etti. Finlandiya, Yunanistan için kabul edilen ikinci pakete katılmanın karşılığında teminat talebinde bulunmuştu.

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