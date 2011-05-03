-YUNANİSTAN'DA DOMUZ GRİBİ ALARMI SONA ERDİ ATİNA (A.A) - 03.05.2011 - Yunanistan'da ''domuz gribi'' olarak adlandırılan H1N1 virüsü için yıl başında verilen alarmın son bulduğu bildirildi. Yunan basın-yayın organları, mart ayı süresince az sayıda vakaya rastlandığını, 4 nisandan bu yana ise hiçbir virüs vakasının kaydedilmediğini duyurdular. Haberlerde, şu ana kadar toplam 368 vakanın ülkenin çeşitli hastanelerine tedavi edildiği belirtilirken, virüsün 179 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı açıklandı. Diğer yandan, hali hazırda 8 hastanın yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin sürdüğü de bildirildi. H1N1 geçen senelerde de ülkede onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Uzmanların, halka grip aşısı yaptırılması yönündeki çağrısına ise küçük bir kesimin kulak verdiği belirtilmişti.