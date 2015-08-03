Yunanistan'da doktorlar eylemde

Mali sıkıntı içerisinde olan ve kreditörlerin şartlarını kabul etmek zorunda kalan Yunanistan'da, devletten alacağını tahsil edemeyen Yunan Sağlık Hizmetleri Sunma Kurumu'nda (EOPYY) görevli doktorlar devletle olan işbirliklerini bir hafta süreyle durdurma kararı aldı.

Doktorların bağlı olduğu EOPYY Birliği'nden yapılan açıklamada, maaşlarının ödenmesini ve yeni sözleşmelerin imzalanmasını talep eden doktorların Pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle SSK'lı hastalara ücretsiz bakmama kararı aldıkları bildirildi.

Ülkede 10 milyon kişiye sağlık hizmeti veren EOPYY'nin, ekonomik nedenlerden dolayı doktorlara ve hastalara karşı yükümlülüklerini yerine getiremediği ve "tamamen dağılma noktasına" geldiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 8 bin doktorun taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda devletle olan işbirliklerini tamamen kesecekleri bildirildi.



EOPYY Doktorlar Birliği Başkanı Yorgos Eleftheriyu basına yaptığı açıklamada, doktorların maaşlarının Şubat ayından beri ödenmediğini hatırlatarak, devletin doktorlara hey ay için 8 milyon avro borçlandığını söyledi.

Birlikten, doktorlara yapılan açıklamada ise, ülkenin görülmemiş zor günler geçirdiği ve sermaye kontrolü nedeniyle ödemelerin geciktiği belirtilerek, doktorlardan sabırlı ve anlayışlı olmaları istendi.



Bu arada, Yunanistan Demiryolları Şirketi'nin (TRAİNOSE) özelleştirilmesini ve işten çıkarılmaları protesto eden demiryolu çalışanları iş durdurma eylemi yaptı. Saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilen eylem nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşanırken, Atina'daki metro çalışanları da belirtilen saatler arasında grev yaptı.