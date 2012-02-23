Yunanistan'da dev gösteri hazırlığı

T24 - 130 milyar euroluk kurtarma paketiyle iflas etmesi önlenmeye çalışılan Yunanistan'da ek kesintilere karşı dev gösteriler planlandığı belirtiliyor.

BBC'nin Atina muhabirinin aktardığına göre sendikaların çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde şiddet olayları yaşanabileceği kaygısı hakim.

Öte yandan Atina hükümeti de uluslararası borçverenlerin talep ettiği acil önlemlere ilişkin yasalara son şeklini vermeye çalışıyor.

Yunanistan'da bakanlar kurulu, dün Troyka olarak bilinen Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası'nın yardım karşılığında şart koştuğu büyük kemer sıkma önlemlerinin nasıl hayata geçirileceğini görüştü

Yunanistan Maliye bakanı Evangelos Venizelos, ülkesinin 130 milyar euroluk yardım fonu konusunda anlaşmaya vararak bir kâbus senaryosunu atlattığını söyledi.

Euro bölgesi maliye bakanlarının toplantısında varılan kurtarma paketi anlaşması için, "Yunanistan'ın ikinci dünya savaşı sonrasındaki en önemli anlaşması" diyen Venizelos, bunun Yunanistan'ın yardım programı sonrasında dahi destek olunacağı anlamına geldiğini söyledi.

Bununla beraber Yunanistan'ın ekonomisi krizin başından bu yana yüzde 15 oranında küçüldü.

Şimdiye kadar çok ciddi bir kemer sıkma paketi uygulayan Yunanistan'da, ekonomik zorluklara uzun dönem boyunca katlanmaları gerektiğini gören halk rahatsızlığını grev ve protestolarla gösteriyor.

Kamuoyu yoklamaları, kesinti paketine imza atan parlamentonun iki büyük partisinin Nisan ayında yapılacak seçimlerde büyük destek kaybı yaşayacaklarına işaret ediyor.

Siyasi yelpazenin en sağında ve en solunda yer alan ve seçimde büyük destek toplayacağına inanılan partiler kesinti programına karşı çıkıyor.

Yunanistan'ın 130 milyar euroluk kurtarma paketini alamaması durumunda Mart ayında yapması gereken ödemeleri yapamayarak iflas etmesi bekleniyordu.

Ülkenin önce bankacılık sektörünü ardından da geri kalan ekonomiyi daha da kötüye götürmesi beklenen bu durum sonrasında Yunanistan'ın euro bölgesinden çıkarılması da söz konusu olabilirdi.

Kurtarma paketi piyasaları canlandırmadı

Euro Bölgesi maliye bakanlarının aylar süren pazarlıklar sonunda Yunanistan için hazırlanan ikinci kurtarma paketine onay vermesinin piyasalara etkisi sınırlı düzeyde kaldı.

Uzmanlar yeni paketin güçlü bir pozitif ivme sağlayamamasını anlaşma beklentisinin işlemlere zaten yansıtılmış olması ile açıklıyor.

Yunan borsasının gösterge endeksi de değer kazanıyor. Geçen yıl hisse değerinin yüzde 52'sini yitiren borsa, son 5 haftadır değer artışı yaşıyor.

AB Maliye Bakanları, iflasın eşiğine gelen Yunanistan'a 130 milyar euro tutarında yeni bir kurtarma paketi sunulmasını Brüksel'de 13 saat süren görüşmeleri ardından onayladı.

Atina'ya 2010 yılında verilen 110 milyar euroluk kurtarma paketi, krizin önlenmesine yeterli gelmediği için ikinci kurtarma paketine gerek duyuldu.