-YUNANİSTAN'DA DEPREMLER ATİNA (A.A) - 08.08.2010 - Yunanistan'da Richter ölçeğine göre büyüklükleri 4,8 ile 4,2 arasında değişen 4 deprem meydana geldiği, depremlerin mal ve can kaybına yol açmadığı bildirildi. Atina Yerbilimleri Enstitüsü, sabah 07.06'da da Girit adasının güney açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün başkent Atina'nın 370 kilometre güneyinde, Girit yakınlarındaki Gavdos adasının doğu açıklarında bulunduğu kaydedildi. Selanik kentinde de 11.55 ile 12.00 sularında iki sarsıntı meydana geldiği açıklandı. Selanik Yerbilimleri Enstitüsü ilk sarsıntının büyüklüğünü 4,5, ikinci sarsıntının büyüklüğüni ise 4,2 olarak duyurdu.