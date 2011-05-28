‘Yunanistan’da darbe olabilir’

T24 - CIA, Yunanistan’ın ekonomik kriz yüzünden kontrolden çıkabileceği ve ülkede darbe yaşanabileceği uyarısında bulundu.





Ekonomik krizle mücadele etmeye çalışan Yunanistan zor günler geçiriyor. Ülkeyle ilgili neredeyse her gün de yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddia Alman Bild gazetesine ait. Gazeteye göre ülkede darbe olabilir.

CIA'in hazırladığı rapora dayandırılan habere göre Amerikan istihbaratı, Yunanistan'da şiddet eylemlerinin giderek artabileceği, hatta bir darbenin bile yaşanabileceği uyarısında bulundu. Buna göre, kemer sıkma politikası yüzünden durumun giderek gerginleştiği Yunanistan'da, Atina yönetimi kontrolü sağlamakta giderek zorlanabilir.

Atina Belediye Başkanı Yorgo Kaminis de bir süre önce, iç savaş benzeri durumlar yaşanabileceği uyarısında bulunmuş, Atina’nın 1970’li yıllardaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’a dönme tehlikesinden söz etmişti.



Şimdi de politik kriz

Öte yandan ekonomik krizle mücadele çabalarında hükümet bir darbe daha aldı. Avrupa Birliği'nin istediği kemer sıkma politikası konusunda muhalefetle uzlaşma sağlama çabasındaki Başbakan Papandreu, diğer partilerle bu konuda anlaşamadı. Bu durum Yunanistan’ın yeni borç almasını da engelliyor. IMF, Yunanistan’ın alacağı kredi için uzlaşmayı şart koşuyor. Bu durumda Papandreu’nun uzlaşı sağlayamasa da kemer sıkma politikasını hayata geçireceğini belirtiyor.



Yardım durdurulabilir

yunanistan'da bu gelişmeler yaşanırken Euro bölgesi maliye bakanlarından Atina'ya bir uyarı geldi. Maliye bakanları adına açıklamayı yapan Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın 12 aylık ödeme gücünü garanti edemediği için IMF kurallarına göre yardımın durdurulabileceğini söyledi

Ülkeye 29 Haziran tarihinde 12 milyar Euroluk bir ödeme yapılacak. Bu ödemenin 3,3 milyar Euroluk kısmı, IMF tarafından verilecek. Ödeme, Yunanistan'a verilen kurtarma paketinin beşinci taksiti olacak.



