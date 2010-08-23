-YUNANİSTAN'DA DA REHİNE KRİZİ ATİNA (A.A) - 23.08.2010 - Yunanistan'ın Pire kentinde bir banka şubesine giren soyguncuların 4 kişiyi rehin aldığı bildirildi. Üzerinde silah ve iki el bombası bulunan üç soyguncunun, öğle saatlerinde Pire'deki Yunanistan Milli Bankası (Ethniki Trapeza) şubesine girdiği, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi üzerine soygunculardan birinin 4 kişiyi rehin aldığı, diğer ikisinin ise kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi. Bankada rehineleri elinde tutan soyguncunun polise ateş ettiği, banka içinden de silah seslerinin geldiği ancak yaralanan bulunmadığı kaydedildi. Polisle pazarlığa girişen soyguncu, banka şubesindeki 14 kadını ise serbest bıraktı.