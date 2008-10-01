Yunanistan'da basın 24 saatliğine sustu

Yunanistan'da tüm basın-yayın çalışanları, hükümetin sosyal güvenlik reformunu protesto amacıyla, meslek örgütlerinin aldıkları karar doğrultusunda 24 saatlik greve gitti.



Grev, Yunanistan Gazeteciler Sendikasının (ESIEA) çağrısı üzerine, sabah saat 05.00 itibarıyla başladı.



Tüm ülkede basın toplantıları ve benzeri etkinlikler iptal edilirken, kamu ve özel televizyon kanallarıyla radyo istasyonları haber yayınlarını tamamen durdurdu. Haber ajanslarının da katıldığı grev süresince haber ağırlık internet siteleri sayfalarını yenileme işlemine son verdi.



Yazılı basın çalışanlarının bugün iş başı yapmamaları nedeniyle ülke genelinde hiçbir gazetenin hazırlanamadığı ve bayilerin raflarının yarın boş kalacağı açıklandı.



Bu arada, sosyal güvenlik kurumlarında görev yapan memurlar da gazetecilerle birlikte 24 saatlik grev eylemine katıldı.



Yunanistan hükümeti, geçen mart ayında çeşitli meslek gruplarının oluşturduğu 155 emeklilik fonunu 5 ana fonun çatısı altında toplamayı öngören bir yasal düzenleme yapmıştı.



Gazeteciler ve çeşitli meslek kuruluşları, iyi yönetilmeyen fonlarla sağlıklı fonların birleştirilmesinin çalışanların zarar görmesine neden olacağını savunuyor.

