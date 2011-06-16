-YUNANİSTAN'DA BARIŞÇI EYLEMLER ATİNA (A.A) - 15.06.2011 - Yunanistan'da, hükümetin mali reformlarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde çıkan olaylar yerini barışçı eylemlere bıraktı. Kendilerini ''Bıkkınlar'' olarak niteleyen ve 22 gündür internet üzerinden organize olarak Yunan Parlamentosu'nun bulunduğu Sindagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, bölgede gün boyu polisle çatışan ve gruplarını ''iktidar karşıtı'' olarak adlandıran maskeli şahıslara megafonlarla ''uzaklaşmaları ve meydanı terk etmeleri'' çağrısında bulundular. İktidar karşıtlarının ara sokaklara çekilmeleriyle birlikte, el birliği ile Sindagma'yı temizleyen, çöpleri toplayarak, kaldırımları yıkayan binlerce ''Bıkkın'', protestolarına gerilim olmadan devam etmeyi kararlaştırdı. Olayların yatışmasının ardından çok sayıda kişinin, Sindagma Meydanı'na geri döndüğü gözlendi. Sindagma'da ilerleyen saatlerde bir konser verilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı. Bıkkınlar, geçen 3 hafta süresince siyasi görüşlerini belirtmeksizin Sindagma Meydanı'nda toplanıyorlar. Bugüne kadar çevredeki güvenlik güçleriyle aralarında en ufak bir gerilim yaşanmamıştı. Bu arada, Sindagma'da bugün yapılan protesto gösterilerinde polis ile eylemciler arasında çıkan arbedede, ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 30 kişinin yaralandığı, 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan, Sindagma'yı terk eden iktidar karşıtlarının ara sokaklarda polis ile ufak çaplı çatışmalarını sürdürdükleri belirtildi.