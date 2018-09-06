Yunanistan'da bankaların sorunlu kredileri azaldı

Io Chokona / Atina, 6 Eylül (DHA) - Yunanistan\'da bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin azaltılması çabaları hedefler doğrultusunda devam ediyor.

Haziran sonunda sorunlu kredi oranı ilk çeyreğe göre yüzde 4.1 azalarak 88.6 milyar euro oldu. Sorulu kredilerin bankaların toplam kredilerine oranı yüzde 47.6 olarak gerçekleşti. Bu oranın yüzde 46.9\'a çekilmesi hedefleniyordu.

Global finansal krizin başladığı 2008 yılında Yunan bankalarının sorunlu kredileri 14.5 milyar euro ile toplam kredilerin yüzde 5.5\'i düzeyindeydi.