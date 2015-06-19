Yunanistan'da bankalara hücum!

Yunanistan'da birikim sahipleri, ülkenin Euro Bölgesi'nden çıkabileceği beklentisinin giderek daha yüksek sesle dile getirilmesi üzerine harekete geçti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Euro'dan çıkış senaryosunun hayata geçmesi durumunda birikim sahiplerinin bankalardaki eurolarının da belirlenen bir kur üzerinden Drahmi'ye dönüştürülmesi gündemde. Bu nedenle Yunan mevduat sahiplerinin bankalara hücum ettiği ifade ediliyor.

Reuters haber ajansı sadece Perşembe günü toplam 1 milyar Euro'luk mevduatın bankalardan çekildiğini aktardı.

Sadece bu hafta başından bu yana yaşanan mevduat erimesi ise 3 milyar Euro'yu bulmuş durumda.

Yunanistan Merkez Bankası'nın geriye dönük açıkladığı verilerde de, bankacılık sisteminde tutulan toplam mevduatın Nisan ayı itibarıyla 100 milyar Euro seviyesine doğru geri çekildiği gözüküyor.

Ancak son günlerde hızlanan mevduat kaçışıyla birlikte şu anda bu tutarın 100 milyar Euro'nun da altına inmiş olabileceği fikri hakim.

Syriza hükümetinin Avrupa Birliği ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Mali yardım için önce kemer sıkın" talebine karşı çıkmaya devam ediyor.

Lüksemburg'da dün bir araya gelen Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısından da sonuç çıkmayınca Pazartesi günü için acil liderler zirvesi kararı alındı.

Ancak Avrupa Merkez Bankası Yunan bankalarının mevduat kaçışına daha fazla dayanamayabileceğinden endişe ediyor.

Reuters'a konuşan bir Avrupa Merkez Bankası yetkilisi mevduat çıkışının bu hızda devam etmesi durumunda Yunan bankalarının Pazartesi günü açılmalarının dahi zor olabileceğini söyledi.

Sermaye kontrolü endişesiyle akın

Avrupa Merkez Bankası Yunan bankalarının tamamen nakitsiz kalmaması için sisteme nakit enjeksiyonu konusunu bugün yapacağı acil toplantıda ele alacak.

Toplantıda Yunan bankacılık sistemine sağlanan Acil Likidite Yardımı programında tutarların artırılıp artırılmayacağı tartışılacak.

Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmak zorunda kalması halinde hükümetin mevduat krizini aşmak adına sermaye kontrolleri getirmesinden endişe ediliyor.

Sermaye kontrolleri, mevduat sahiplerinin bir gün içerisinde bankalardan çekebileceği para miktarını sınırlıyor ya da bu imkanı tamamen ortadan kaldırıyor.