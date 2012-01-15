-Yunanistan'da Bakoyanni'ye taşlı ve yoğurtlu saldırı ATİNA (A.A) - 15.01.2012 - Yunanistan'da, mali kriz nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu durumdan ülke yöneticilerini sorumlu tutan Yunan halkının politikacılara karşı olan tepkileri her geçen gün artarken, Demokratik İttifak (DHSY) partisi Başkanı Dora Bakoyanni taşlı ve yoğurtlu saldırıya uğradı. Yunan medyası, Bakoyanni'nin, Girit'in Heraklion (Kandiye) kentinde yakınlarıyla birlikte akşam yemeği için gittiği bir tavernada yüzleri maskeli kişilerin taşlı ve yoğurtlu saldırısına uğradığını duyurdu. Haberlerde, sloganlar atarak tavernayı basan 20-25 kişilik bir grubun attığı yoğurt kaseleri Bakoyanni'nin yüzüne isabet ederken, tavernanın dış cephesindeki bazı camların kırıldığı bildirildi.Bakoyanni'nin saldırı sırasında hareketsiz kaldığı ve hiçbir tepki göstermediği belirtildi. Önceki gün de, Atina'da Pangrati semtinde de bazı PASOK milletvekilleri vatandaşların yoğurtlu ve küfürlü saldırısına uğramıştı. Milletvekillerinin bir kafede sohbet ettiği sırada içeri giren göstericiler, masaları devirerek, milletvekillerine yoğurt ve su şişeleri fırlatmıştı. Viotiya ilinde de, akşam yemeği için bir pizzacıya giden PASOK milletvekili Vaso Çonoğlu vatandaşların sözlü tepkilerine maruz kalmıştı. Yunanistan'da daha önce de, Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos, Vatandaşı Koruma Bakanı Yardımcısı Manolis Othonas ve eski İçişleri Bakanı Haris Kastanidis de, katıldıkları bazı etkinliklerde kendilerini "bıkkın ve öfkeliler" olarak adlandıran vatandaşların yoğurtlu ve sözlü saldırılarına uğramışlardı.