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Dünya

Yunanistan'da Bakan Yardımcısı istifa etti ATİNA (A.A)

09 Şubat 2012 22:52

-Yunanistan'da Bakan Yardımcısı istifa etti ATİNA (A.A) - 09.02.2012 - Yunanistan'da, Başbakan Lukas Papadimos ve hükümeti destekleyen üç siyasi liderin AB ve IMF'nin talepleri doğrultusunda almayı kararlaştırdığı yeni tedbirlere itiraz eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yannis Kuçukos, görevinden istifa etti. Kuçukos, yaptığı yazılı açıklamada, ''Yunanistan'ın kreditörlerinin şantaj yoluyla kabul ettirdiği tedbirlerin Yunanistan Anayasına, uluslararası anlaşmalara ve AB müktesebatına aykırı olduğunu'' belirterek, ''İş alanıyla ilgili koşulları ve kazanılan hakları yerle bir eden bu önlemleri uygulamam mümkün değil. Bu nedenle Başbakan Lukas Papadimos'a istifamı sundum'' dedi. Açıklamasında, ülkenin bugünkü duruma gelmesinde son yıllarda iktidarda bulunan Yeni Demokrasi Partisi ve PASOK'un sorumlulukları bulunduğunu dile getiren Kuçukos, PASOK'un İlias şehri milletvekili.

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