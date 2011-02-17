-YUNANİSTAN'DA BAKAN DA DOMUZ GRİBİ OLDU ATİNA (A.A) - 17.02.2011 - Yunanistan İçişleri Bakanı Yannis Ragusis'in domuz gribi olarak adlandırılan A/H1N1 virüsüne yakalandığı bildirildi. Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, geçen Cuma rahatsızlanan ancak çalışmalarını sürdüren Ragusis'in iki gün önce yüksek ateşle evinde tedavi altına alındığını yazdı. Gazete, Yunanlı bakanın dün doktor tetkikinden geçtiğini ve sözkonusu virüse yakalandığının doğrulandığını kaydetti. Öte yandan, ülkede 2011 yılı başından bu yana H1N1 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 74'e yükseldiği açıklandı. Son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, yoğun bakım ünitelerinde gözlem altında tutulanların sayısının 126 olduğu kaydedildi.