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BBC Türkçe

Yunanistan'da 8 Türk firari askere korumalı tahliye

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan'a firar eden 8 asker sıkı koruma altında tahliye edildi. Yunan Danıştayı askerlere iltica hakkı tanımıştı. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

04 Haziran 2018 20:12

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan'a firar eden 8 Türk askeri sıkı koruma altında tahliye edildi. Yunan Danıştayı askerlere iltica hakkı tanımıştı.

18 aylık tutukluluk süreleri sona erdiği gerekçesiyle tahliye edilen 8 firari asker, Yunan makamlarından iltica belgelerini edinene kadar, gözaltında bulundukları polis karakolundan alınarak sıkı koruma önlemleri altında meçhul bir adrese sevk edildiler.

Edinilen bilgilere gore 8 askerin korumasını 100'den fazla polis ve yöreye yerleştirilen keskin nişancılar üstlenmiş bulunuyor.

Yunan güvenlik makamları kadar Yunan hükümeti de 8 askerin tahliye edilmelerinden sonra "kaçırılmalarından" ya da olası bir "suikaste hedef olabilmelerinden" endişe duyuyor ve bu nedenle sıkı güvenlik önlemleri almış durumda.

8 firari askerin iltica belgelerini aldıktan sonra Yunanistan'ı terk etmeleri bekleniyor.

Askerler Yunanistan'a geldikleri günden itibaren ülkeyi terk etmek istediklerini beyan etmişler ancak gerek iltica talepleriyle ilgili hukuki işlemlerden gerekse Danıştay tarafından 3 kez reddedilen Türkiye'ye iadelerini öngören duruşmalardan dolayı gözaltında tutuluyorlardı.

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