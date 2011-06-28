Yunanistan'da 48 saatlik genel grev

T24 - Yunanistan'da başbakan Yorgo Papandreu'nun parlamentoyu kemer sıkma önlemlerine destek vermeye çağırmasının ardından bugün kamu ve özel sektör çalışanları 48 saatlik genel greve başladı.





Protestocu dev kalabalıkların başkent Atina sokaklarını doldurması, grevin ülkede toplu taşımayı felce uğratması bekleniyor.Parlamentoya doğru yürüyecek kalabalığa ve gösterilere karşı Atina'da 5 bin aşkın polis memuru görevlendirildi.

48 saat süresince tüm toplu taşıma araçları hizmeti durdururken yalnızca Atina metrosunun çarşamba günü akşamüstü yapılacak protesto gösterisine katılacak halkın ulaşımını sağlamak amacıyla bir kaç saatliğine hizmet verecek.

Sivil havayolu taşımacılığı çalışanları da yerel saatle 8 - 12 ve 18- 22 saatleri arasında iş durduracak; çok sayıda iç ve dış hat seferinin iptal edilmesi ya da gecikmeli yapılması bekleniyor. Devlet hastanelerinde görevli doktorların da iş başı yapmayacak olması nedeniyle, hastanelerde yalnızca acil servisler hazır bulunacak. Çöplerin toplanmayacağı da bildirildi.



Katılım büyük olacak

Greve Yunanistan'ın başlıca sendikaları olan Kamu Çalışanları Konfederasyonu ve Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun çağrısıyla gidildiğinden katılımın büyük olması bekleniyor. Sendikalar, hükümetin yeni önlemlerinin asgari ücret alanlara dahi vergi getireceği için öfkeli. Son aylarda diğer kesintiler nedeniyle işsizlik, yüzde 16'yı aşmış durumda.

Başbakan Yorgo Papandreu, dün Yunanistan'ın sırtını ancak 28 milyar Euroluk önlem paketinin doğrultabileceğini söyledi. Yunan hükümetinin önlem paketini parlamentodan geçirememesi halinde, AB ve IMF bir önceki yardım paketinin 12 milyar Euroluk son dilimini serbest bırakmayabilir.