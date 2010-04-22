Yunanistan'da 24 saatlik grev hayatı felç etti

T24 - Yunanistan'da kamu çalışanlarının, "hükümetin bütçe açığının kapatılması yolunda uygulamaya koyduğu ekonomik reformları" protesto etmek amacıyla başlattıkları 24 saatlik grev, ülkede hayatı durma noktasına getirdi.





Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'nun (ADEDY) çağrısıyla başlatılan greve, öğretmenler, devlet hastaneleri doktorları, postane, vergi daireleri, sosyal sigortalar kurumu, yargı, Altyapı, Kültür, Eğitim, Ekonomi, Deniz Ticaret, İçişleri, Tarım ve Sağlık Bakanlıkları çalışanları, gümrük memurları, jeologlar ve hapishanelerde görevli güvenlik elemanlarının katıldığı açıklandı.





Öte yandan Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) dün başlattığı 48 saatlik greve liman çalışanlarının da katılmasıyla, deniz ulaşımında 2 gündür sorunlarla karşılaşılıyor.





Bu arada ADEDY'den yapılan açıklamada, "kamu çalışanlarının mücadelelerinin devam edeceği ve krizin bedelini çalışanların ödemeyeceği" belirtildi.





PAME ile ADEDY'nin kent merkezindeki Klathmonos ve Sindagma meydanlarında düzenlediği iki ayrı gösteri nedeniyle trafik durma noktasına geldi.





Göstericilerle polis arasında yer yer küçük çaplı arbedeler çıkarken, güvenlik güçleri gruba gözyaşartıcı gazla müdahale etti.





Öte yandan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (GSEE) da gelecek günlerde, ADEDY ile koordineli olarak genel grev yapmaya hazırlandığı açıklandı.