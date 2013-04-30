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Dünya

Yunanistan'da 15 bin kamu çalışanı işten çıkarılıyor

2014 yılı sonuna kadar 15 bin kamu görevlisinin işine son verilmesini öngören yeni tasarruf paketi için parlamentoda yapılan oylamadan 123 ‘ret’ oyuna karşı 168 ‘evet’ çıktı

30 Nisan 2013 10:26

Yunanistan’da borç krizinin üstesinden gelmeye tasarruf paketi yetmiyor. Parlamento’dan geçen son tasarı, önümüzdeki yılın sonuna kadar binlerce kamu görevlisinin işsiz kalmasına neden olacak.

2014 yılı sonuna kadar 15 bin kamu görevlisinin işine son verilmesini öngören yeni tasarruf paketi için parlamentoda yapılan oylamadan 123 ‘ret’ oyuna karşı 168 ‘evet’ çıktı. Pakete koalisyon hükümetini oluşturan üç parti de destek veriyordu.

Tasarruf önlemleri, parlamento dışında protesto gösterileriyle karşılık buldu. Kamu çalışanları sendikası ADEDY’nin çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılım, polisin verdiği bilgiye göre 300 kişiyle sınırlı kaldı. Yeni paket, Yunanistan’ın mali yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerek duyulan 8,8 milyar euroluk kredi diliminin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Maliye Bakanı Ioannis Stournaras, işten çıkarmaları “kaçınılmaz” olarak niteledi. Yunan Parlamento TV’si Vouli’ye konuşan Stournaras, Euro Grubu’nun bugün 2,8 milyar, 13 Mayıs’ta 6 milyar euroluk kredi diliminin serbest bırakılmasını görüşeceğini hatırlattı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Yunanistan’ı krizden çıkarabilmek için toplam 240 milyar Euro’luk iki kurtarma paketi hazırlandı. Özel kreditör alacaklarının 100 milyarını gözden çıkarmak zorunda kaldı. Yunanlar kemerleri iyice sıkıp bütçe açığını 2009’dan günümüze kadar Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılanın %14’üne düşürdüler. Ama Yunanistan henüz düzlüğe çıkabilmiş değil. Birikmiş borçların milli gelire oranı yeniden %160 sınırını zorlamaya başladı. Krizden önce de borç stoku bu oranlarda seyretmekteydi.

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