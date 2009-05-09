T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem

09 Mayıs 2009 14:46

Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunan basını, Atina Yerbilimleri Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberde, sarsıntının merkez üssünün başkent Atina'nın 80 kilometre batısındaki Ksilokastro yerleşim birimi yakınları olduğunu duyurdu.

Sarsıntının saat 04.46'da 5 kilometre derilikte meydana geldiği kaydedildi.

Haberlerde, depremin büyüklüğünün Avrupa Yerbilimleri Enstitüsü tarafından 4,4 olarak ölçüldüğü de belirtildi.

Sarsıntının can ve mal kaybına yol açmadığı açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24