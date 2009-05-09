Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Yunan basını, Atina Yerbilimleri Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberde, sarsıntının merkez üssünün başkent Atina'nın 80 kilometre batısındaki Ksilokastro yerleşim birimi yakınları olduğunu duyurdu.



Sarsıntının saat 04.46'da 5 kilometre derilikte meydana geldiği kaydedildi.



Haberlerde, depremin büyüklüğünün Avrupa Yerbilimleri Enstitüsü tarafından 4,4 olarak ölçüldüğü de belirtildi.



Sarsıntının can ve mal kaybına yol açmadığı açıklandı.

