Yunanistan'a yardım için elinizi çabuk tutun

T24 - İtalya ve Avusturya, Avrupa Birliği'ndeki diğer üye devletleri Yunanistan'a yapılacak mali yardımları geciktirmemeye çağırdı.



Avusturya, Yunanistan'ın dev bütçe açığının kapatılmasına yardımcı olunması için bu fonlara acilen ihtiyaç olduğunu, kaybedilecek zaman bulunmadığını söyledi.



İtalya'nın Dışişleri Bakanı Franco Frattini, bu meselede uzlaşmaz bir tutum içinde olduğunu söylediği Almanya'yı sert dille eleştirdi.



Almanya, gelecek ay kilit önem taşıyan bölgesel seçimlere hazırlanırken Alman hükümeti, Yunanistan'ın sıkı kesintiler uygulayacağına dair açık bir garantisi olmadan, bu ülkenin borçlarını kapatabilmesi için vaat edilen krediyi onaylamayacağını söylüyor.



Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde da, Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın, geçmişte yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekti.



Lagarde, Yunanistan'a yönelik herhangi bir yardımın, çok sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladı.



Yunanistan geçen Cuma günü Avrupa Birliği ve IMF'nin yardım paketinin devreye sokulmasını resmen talep etmiş, Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun, Atina'ya 60 milyar dolarlık uluslararası yardımı kabul etmesi üzerine, AB ve IMF yardıma hazır olduklarını açıklamıştı.



Yunanistan bu yıl içinde alacağı 60 milyar dolarlık krediye ek olarak 300 milyar dolarlık borcunu kapatabilmek için gelecek yıllarda da kredi alacak.



Atina Yönetimi, 19 Mayıs'ta 11 milyar 300 milyon dolar borç ödemek zorunda ve IMF'den 13 milyar 400 milyon dolar tutarındaki kredinin bir bölümünün o tarihe kadar verilmesini istedi.



Yunanistan ayrıca diğer Avrupa ülkelerinden de yaklaşık 40 milyar dolar kredi almayı umuyor.



Bu arada Yunanistan'ın borçlanma karşılığı mali piyasalara ödeyeceği faiz giderek artıyor. Bu rakam, 2001 yılında Euro bölgesine katılmasından bu yana ilk kez yüzde 9'u geçti.





Kredi görüşmelerine devam



Öte yandan Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papakonstantinu, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptıkları kredi görüşmelerinin iyi gittiğini söyledi.



Washington'da IMF yetkilileriyle bir araya gelen Papakonstantinu, kısa süre içinde anlaşmaya varılacağından emin olduğunu belirtti.



Yorgo Papakonstantinu ayrıca mali piyasalarda bazı çevrelerin, borçlarını ödeyemeyecekleri yönünde pozisyon aldıklarının farkında olduğunu vurguladı.



Yunanistan Maliye Bakanı, bu spekülatörlerin para kaybedeceklerini söyledi.



Papakonstantinu'yla görüşen IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ise Yunanistan'ın borç krizini çözme yolundaki kararlılığından etkilendiklerini açıkladı.



Dominique Strauss-Kahn, Yunanistan'a yönelik ekonomik yardım planıyla ilgili herkesin, çabuk harekete geçilmesi gerektiğinin farkında olduğuna dikkat çekti.



IMF Başkanı, Yunanistan'a kredi verilmesine yönelik görüşmelerin hızlandırıldığını ve Yunanistan'ın ihtiyacı olan fonlara zamanında sahip olacağını belirtti.



Dominique Strauss-Kahn, görüşmelerin hızla sonuç vereceği yolunda iyimser.





