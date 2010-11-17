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Ekonomi

YUNANİSTAN'A VERİLEN BORCA ERTELEME BRÜKSEL (A.A)

17 Kasım 2010 14:17

-YUNANİSTAN'A VERİLEN BORCA ERTELEME BRÜKSEL (A.A) - 17.11.2010 - Avrupa Birliği, Yunanistan'a yapılan acil yardım paketinin aralık ayında verilmesi gereken bölümünü ocak ayına erteledi. Avusturya Maliye Bakanı Josef Proell, yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi maliye bakanlarının dün Brüksel'de yaptığı toplantıda, Yunanistan için hazırlanan acil yardım paketinin aralık ayında verilmesi gereken bölümünün ocak ayına ertelenmesi konusunda anlaştığını söyledi. Proell, ülkesinin, Yunanistan acil kurtarma paketi anlaşmasının gereklerini tam olarak yerine getirmediği için ödemesi ertelenen yardımda kendi vermeleri gereken 190 milyon avroluk kısmı serbest bırakmayacağını da belirtti. Avro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yunanistan'ın borç krizinden çıkması için üç yıl süreli 110 milyar avro tutarında acil yardım paketi hazırlamıştı.  Yunanistan, bu yıl için bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının daha önceki tahminlerin üzerinde olabileceğini açıklamıştı.

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