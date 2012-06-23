Yunanistan'a krizden sonra Almanya çarptı

Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan yeşil sahada da Almanya'dan darbe yedi. Çeyrek final karşılaşmasında Almanya, rakibini 4-2 ile mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.



Euro 2012 çeyrek final karşılaşmasında Almanya, Yunanistan'ı 4-2 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Rahat bir galibiyet elde eden Panzerler yarı finalde rakibini beklemeye başladı. Almanya'nın rakibi İngiltere ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

Euro 2012 çeyrek final karşılaşmasında Almanya ile Yunanistan yarı final bileti alabilmek için kozlarını paylaştı.

Almanya karşılaşmaya Neuer, Hummels, Badstuber, Lahm, Boateng, Khedira, Schweinsteiger, Mesut Özil, Schürrle Reus, Klose 11'iyle sahadaki yerini alırken Yunanistan ise Sifakis, Maniatis, Tzavellas, Papadopoulos, Torossidis, Papastathopoulos, Makos, Ninis, Katsouranis, Samaras ve Salpingidis 11'iyle karşılaşmaya başladı.

Karşılaşmya hızlı başlayan Almanya ilk dakikada yakaladığı ataklarla Yunanistan kalesinde golü aramaya başladı. İlerleyen dakikalarda oyunu dengeleyen Yunanistan zaman zaman Almanya kalesinde golü aramaya başladı.

Zaman zaman gelişen Yunanistan ataklarına 20 dakikadan itibaren izin vermeyen Panzerler rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. Pas yapmakta zorlanan Yunanistan'a karşı çok rahat pozisyon bulan Almanya ilk tehlikeli atağını Mesut Özil ile yakaladı. Klose ile verkaça giren Reus, topu ceza alanında sağdaki Mesut Özil'e aktardı. Mesut Özil'in şutunda Sifakis gole izin vermedi.

Akın akın Yunanistan kalesine gelen Panzerler yakaladıkları pozisyonları bir türlü gole çeviremedi. Almanya bu sefer de Reus ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına açılan ortada Khedira ve Schürrle'yi geçen top, sağ çaprazdaki Reus'a geldi. Reus'un şutunda top, kalenin solundan auta çıktı.

Yunanistan iyice kapandığı dakikalarda kalesinde golü görmekten kaçamadı. Almanya'da sahneye çıkan isim Lahm oldu. Sol tarafta topla buluşan Lahm, topu sağ ayağına aldı ve ceza sahasına girmeden harika bir şut çıkardı. 39. dakikaya kadar kalesinde geçit vermeyen Sifakis'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu:1-0.

Gol sonrasıda Neuer dışında tüm hatlarıyla rakip yarı alanda hücum eden Almanya ilk yarının son dakikasına kadar ikinci gölü aradı.

İlk yarının kalan dakikalarda ikinci golü bulamayan Almanya, Lahm'ın 39. dakikada attığı güzel golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Yunanistan ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile girdi. Gekas, Ninis'in Fotakis, Tzavellas'ın yerine oyuna dahil oldu.

İkinci yarı skor avantajın ile başlayan Almanya'ya Yunanistan kontra ataklar yüklenmeye başladı. Samaras ile gol arayan Yunanistan, Almanya'yı üstüne çekerek hızlı ataklarla gol aramaya başladığı dakikalarda sahneye Samaras çıktı. Gekas'ın attığı uzun topta sağ kanatta hareketlenen Salpingidis, topu arka direkteki Samaras'a aktardı. Samaras ise düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Kalesinde golü gören Almanya yeniden Yunanistan kalesinde baskı kurmaya başladı. Baskının başladığı dakikalarda Panzerler rakibine sadece 5 dakika gol sevinci yaşattı. Almanya'da 60. dakikada bu kez sahneye Khedira çıktı. Sağ kanattan Boateng'in ortasında topla penaltı noktasında buluşan Khedira, güzel bir tek vuruş ile takımını bir kez daha öne geçirdi:2-1.

Gdansk'da Almanya rüzgarı esmeye devam ediyor ve Almanlar adeta şov yaparcasına Yunanistan kalesine golleri göndermeye başladı. Mesut Özil'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Klose penaltı noktası üzerinde K. Papadopoulos'tan daha yükseğe zıplayarak topu ağlara gönderiyor: 3-1.

Üçüncü golü kalesinde gördükten sonra iyice kopan Yunanistan çok geçmeden kalesinde 4. golü gördü. Panzerler bu sefer direksiyona geçen isim 74. dakikada Reus oldu. Mesut'un ara pasıyla ceza sahasına giren Klose'nin vuruşu, kaleci Sifakis'ten döndü. Dönen topa ise çok sert vuran Reus, skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında Yunanistan penaltı atışı kazandı. Sol taraftan hareketlenen Torossidis'in şutu Boateng'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını işaret etti. Yunanistan'da topun başında geçen Salpingidis farkı 2'ye indirdi: 4-2.

Rakibi karşısında iyice rahatlayan Almanya kalan dakikalarda da gol için Yunanistan kalesine yüklenmeye devam etse de zaman bunu izin vermedi ve mücadele Almanya'nın 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Almanya, İngiltere-İtalya maçının galibini beklemeye başladı.