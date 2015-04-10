Yunanistan'a 'kolay vize' mi geliyor?

Yunanistan'da, SYRIZA mensubu 18 milletvekili, Doğu Makedonya ve Trakya bölgesi ile Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına, gümrük kapılarında 72 saat süreli kolay vize verilmesini talep eden bir önergeyi parlamentoya sundu.

Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Turizm Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanması talebiyle sunulan önergeye imza atan milletvekilleri arasında, SYRIZA'nın Türk kökenli vekilleri İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek ve Gümülcine milletvekili Ayhan Karayusuf da bulunuyor.

Türkiye'den gelen turistleri önemli derecede artıracak

Parlamentoya sunulan önergede, 72 saatlik vize uygulamasının Türkiye'den gelen turistlerin önemli derecede artmasına neden olacağı belirtildi ve bunun bölge için bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Vize uygulamasının uzun, pahalı ve yorucu bürokratik işlemler gerektiren bir süreç olması nedeniyle caydırıcı bir etken olduğuna işaret edilen önergede, vize maliyetinin azaltılarak işlemlerin kolaylaştırılmasının ve buna paralel olarak özellikle yoğun turizm dönemlerinde giriş kapılarında vize verilmesinin Türk turistleri ülkeyi ziyaret etmeleri için cesaretlendireceğini vurguladı.

Önergeyi sunan milletvekilleri, Doğu Makedonya ve Ege adalarının, yabancı turist ve işadamları için cazip bir bölge olduğunu belirtti. Türk turistlerin sayısının artmasının bölgeye çok yanlı yarar sağlayacağını ve yerel ekonomilerin kalkınmasına büyük katkıda bulunacağını vurgulayan SYRIZA milletvekilleri, ilgili bakanlara Türk vatandaşlarına 72 saatlik vize verilmesi konusunu inceleyip incelemeyeceklerini sordu.