Yunanistan'a kanser ilacı satışı durduruldu

T24 - İflasın kapıya dayandığı Yunanistan’da kanser hastaları ilaçsız kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı!



İsviçreli bir ilaç firması, Yunanistan’daki devlet hastanelerine kanser ilaçlarını vermeyi durdurdu. Bazı ilaç şirketleri daha önce hayati önem taşımayan ilaçların satışını kesmişti. Firmanın CEO’su Severin Schwan, ödemelerini zamanında yapan eczanelere ilaç satışlarının devam ettiğini kaydetti. Eczaneler de ödemelerini sosyal güvenlik kurumlarından gecikmeli aldıkları için zor durumda bulunuyor. Yunanistan ilaç piyasasının aktörlerinin oluşturduğu endüstri birliği SFEE’ye göre 30 Haziran 2011 itibarıyla Yunan devlet hastanelerinin ilaç şirketlerine borcu 1.9 milyar Euro’yu buldu.



Başka bir firma da geçtiğimiz yıl şeker hastalarının kullandığı ensülin ilacını Yunanistan’da piyasadan çekmiş tepkiler üzerine kararını geri almıştı. Euro Bölgesi’ndeki diğer ülkeler için de durum pek parlak değil. Yetkili firmalar, İspanya, Portekiz ve İtalya’da da bazı devlet hastanelerin borçlarını 3-4 yıldır ödemediğini, bu ülkelere de ilaç satışlarını durdurabileceklerini söyledi.

