Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 PKK'lı yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 2\'si PKK sempatizanı 4 şüpheli yakalandı.

Edirne\'deki 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır devriyeleri Yunanistan sınırındaki Serem Köyü\'nde yasa dışı yollarla karşıya geçmek isteyen 4 şüpheliyi yakaladı. Suriyeli olduklarını söyleyen kaçaklardan 2\'sinin işlemleri sırasında yapılan incelemede PKK sempatizanı olduğu ve bu nedenle öğretmenlikten ihraç edilen H.Y.Y. ve İstanbul\'da esnaf olduğu belirlenen A.B. olduğu ortaya çıktı. PKK sempatizanları gözaltına alınırken, Suriyeli kaçaklar ise Edirne İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.