Yunanistan'a kaçmak isteyen 11 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Yunanistan\'a kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi 11 kişi, yanlarındaki 11 çocukla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Tayakadın köyü yakınlarında arazide 22 kişilik grubu tespit etti. Gruptakilerin FETÖ/PDY şüphelileri F.G. (33), E.K. (37), A.D. (30), H.D. (31), M.S. (38), S.G. (34), A.K. (33), H.K. (37), E.M.S. (33), E.E. (33) ve H.E., (33) ile beraberlerindeki 11 çocuk olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin yanındaki çocuklar da yakınlarına teslim edildi.

11 FETÖ şüpheli ise jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.