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Yunanistan’a kaçarken yakalanan Nokta dergisi yöneticisi Murat Çapan tutuklandı

Murat Çapan hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyor

26 Mayıs 2017 22:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "2 Kasım Pazartesi: Türkiye İç Savaşının Başlangıcı" ifadesinin yer aldığı kapak ve Erdoğan'ı şehit cenazesi geçerken selfie yapar şekilde gösteren kapağı nedeniyle hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan ve kapatılan Nokta dergisinin eski yazı işleri müdürü Murat Çapan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri önceki gün, Yunanistan sınırında yanlarında 3 çocuk da bulunan 5 şüpheliyi yakaladı. Sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Murat Çapan, Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Çapan, yargılandığı İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 'halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezası almış, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Çapan, adliyeden SEGBİS ile bağlandığı İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. 
 

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