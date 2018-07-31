Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 kişi sorguda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) cumartesi günü Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında 'FETÖ' firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da olduğu iddia edilen 50 kişinin sorgusuna başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Interpol Dairesi görevlilerince teslim alınan 50 şüpheli, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada şüphelilerin sorgusuna başlandı. Aralarında 'FETÖ' firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu iddia edilen şüphelilerin, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.