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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan'a kaçan darbecilerin iltica mülakatları başlıyor

Darbeci askerlerin siyasi sığınma taleplerine ilişkin resmi süreç geçen Dedeağaç yakınlarındaki Nea Hili iltica ofisinde başlamıştı

27 Temmuz 2016 00:07

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iltica mülakatları yarın başkent Atina'da başlayacak.

posta'nın haberine göre; darbeci askerler yarın erken saatlerde Atina'nın Katehaki semtindeki iltica ofisine getirilecek ve burada iltica uzmanlarıyla mülakatlarına başlanacak. 

Yapılan planlamaya göre, yarından itibaren her gün iki askerin siyasi sığınma taleplerine ilişkin mülakatlarının gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer sığınma talepleri reddedilirse askerler temyize gidebilecek.

Darbeci askerlerin siyasi sığınma taleplerine ilişkin resmi süreç geçen hafta salı günü Dedeağaç yakınlarındaki Nea Hili iltica ofisinde başlamıştı. 

Sürecin daha iyi koordine edilmesi ve güvenlik önlemleri sebebiyle Kavala'da tutuldukları hapishaneden Atina'ya getirilen askerler, burada eski olimpiyat köyündeki tutukevinde iki hücrede kalıyor.

Askerlerin Dedeağaç Mahkemesi'nce verilen ikişer aylık cezaları ise üç yıl tecil sebebiyle uygulamaya konmamıştı. Darbeci askerlerin tutukluluk durumları ise iltica talepleri sonuca ulaşana kadar idari karar gereğince devam edecek. 

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