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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan’a kaçan 8 asker hâkim karşısında

Türk avukatlar davaya müdahil olmak istediğini belirtti

21 Temmuz 2016 15:43

Darbe girişimi ardından Yunanistan'a kaçan 8 asker mahkemeye çıkarılmak üzere Dedeağaç adliyesine getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen askerlerin, 'yasa dışı uçuş ve ülkeye kaçak giriş yapma' suçlamalarından yargılanacakları belirtildi.. Askerler polis eşliğinde adliye binasına getirilirken, ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Bu sırada bir Türk vatandaşı Türk bayrağı açarak askerlere "Hepiniz darbecisiniz. Katilsiniz!" diye bağırdı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, askerlerin mahkemeye getirilmelerinden önce ise davaya müdahil olmak isteyen Türk avukatlar basına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Barosuna bağlı Hukukçular Derneği üyesi Ramazan Arıtürk, "Bu darbeci askerlere ilişkin çantamızda dosya var. Bunları mahkemeye sunacağız" şeklinde konuştu. Arıtürk, Yunanistan ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği bu askerlerin sığınma hakkı bulunmadığını belirterek, "Bunlar Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyen katiller sürüsü. Baskından sonuç alamayınca İstanbul'da sivil halkı katlettiler" ifadelerini kullandı.

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