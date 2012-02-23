Yunanistan'a teklif: Adalarınızı Türklere satın

T24 - Yardım paketlerinin Avrupa'da Yunanistan karşıtlığını artırdığını iddia eden Avusturya Ticaret Odası Başkanı Christoph Leith, Yunan ekonomisi için ilginç bir öneride bulundu: "Yunanlılar boş adaları Türklere satsın. Egemenlikten bir parça feragat, yardımlara teşekkür olur. Kıbrıs sorunu da çözülür."

Atina yönetimi ise bu öneriye "Kötü şaka" sözleriyle yanıt verdi.

HaberTürk'te yer alan habere göre; Christoph Leitl, Profil dergisine verdiği röportajda çok tartışılacak sözlere imza attı.

Krizdeki Yunanistan'ın ücra ve kimsenin oturmadığı adalarını Türkiye'ye satmasını öneren Leitl Atina'ya yönelik yardım paketinin tüm Avrupa'daki Yunanistan karşıtlığını artırdığını iddia etti.

"Haritada Türkiye oldukça yakın ve bu boş adalara ilgi gösterebilir. Yunanistan sembolik olarak egemenliğinden küçük bir parça verebileceğini göstermiş olur" diyen Leitl, kendisine ısrarla ciddi olup olmadığını soran gazeteci Josef Redl'a ciddi olduğunu belirterek, bu adımla Kıbrıs sorununun çözümüne de bir katkı yapılacağını kaydetti.

Bir dönem Avusturya Cumhurbaşkanlığı için de adı geçen ve Avusturya'da önemli bir siyasi aktör olan Leitl adaların satılmasının "Yunanistan'ın kendi egemenliğinin bir kısmından vazgeçerek yapılan yardımlara teşekkür mahiyetinde bir anlam taşıyacağını" ifade etti.

"Türkiye kurtarma paketine katılmadı. Bu teklifin Yunanistan'ı aşağılamak olduğunu düşünmüyor musunuz?" sorusuna ise Leitl, "Böyle bakarsanız haklısınız. Ancak tersten bakarsanız böyle bir adım Avrupa'daki aşırı sağcılara nasıl etki eder?" yanıtını verdi.

Leitl bu teklifin Yunanistan'dan gelmesi gerektiğini de belirtti.

Atina: "Kötü bir şaka"

Leitl'ın açıklamasına ilk tepki Yunanistan'ın Viyana Büyükelçisi Themistoklis Dimidis'ten geldi.

Dimidis, "Açıklamalardan derin üzüntü duydum. Söylenen ifadeler kötü yapılmış bir şaka niteliğinde. Yunanistan kendi sınırlarından asla vazgeçmeyecektir" diye konuştu.