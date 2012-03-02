Yunanistan'a ikinci kurtarma paketine onay

T24 - Yunanistan için sert tedbirler içeren 130 milyar Euroluk ikinci kurtarma paketine Euro Bölgesi maliye bakanlarından onay geldi.

AB zirvesi öncesinde Brüksel'de toplanan bakanlar, kurtarma paketine nihai onay için parlamento ve bakanlar kurulunda kabul edilen kemer sıkma önlemlerinin bütünüyle uygulamaya girmesini ve 107 milyar Euro borç silme operasyonunun başarıyla sonuçlandırılmasını istedi.

Bu arada Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, bankaları ''cazip'' borç silme operasyonuna gönüllü katılmaya davet etti.