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Dünya

Yunanistan'a giden Rus turistlere vize engeli

Turistler, tur ve bilet paralarının yanması ile karşı karşıya kaldı

02 Mayıs 2016 05:18

Rusya’nın Türkiye turlarının satışını yasaklamasının ardından alternatif olarak Yunanistan’a yönelen Rus turistler, Yunanistan'da vize sorunu ile karşılaştı. Tatil için günlerce öncesinden turlarını alan ve vize başvurusunda bulunan turistler, bu ülkenin vize verememesi ile ödedikleri tur ve bilet paralarının yanması ile karşı karşıya kaldı.

Birçok tur operatörü Türkiye ile Mısır'ın yerine geçmek için çok iştahlı olan Yunanistan'ın aynı iştahı aylar öncesinden böyle bir ilginin olacağının bilinmesine rağmen gerekli adımları atmaması nedeni ile Yunanistan'ı eleştirirken, tatili kaçırmak istemeyen müşterileri için farklı arayışlara gitmeye başladılar.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de verdiği haberde bazı Rus turistlerin Schengen vizelerini zamanında alamayacakları ve vize merkezlerinin çalışmalarındaki sıkıntılar yüzünden Mayıs tatili için ödemesini yaptıkları turların yanacaklarını belirtti.

Tur operatörleri Yunanistan'ın vize sorununun tüm sezon boyunca kendisini göstereceğini bildiriyorlar. Bu yüzden turistlere turlarını uçuş tarihinden en az üç hafta önce almaları tavsiye ediliyor.

23 Nisan'da Yunanistan Vize Merkezi, Schengen ülkelerine vize verilmesinde yeni sisteme geçilmesi sebebiyle konsoloslukta vize prosedürlerinin süresinin uzadığını açıkladı. Diplomatlar görevli sayısını artırarak bu durumu düzelteceklerini söylüyorlar.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Amacımız konsolosluklarımızın yasalarda belirtildiği süre zarfında yani 10 gün içerisinde vizeleri vermeye devam etmeleridir. Fakat vizelerin daha kısa sürede hazırlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" denildi.

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