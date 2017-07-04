Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açılan Türk gemisinde inceleme yapıldı

Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açılan ve daha sonra Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemi,Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma kapsamında incelendi.

Kurşun isabet eden bölgeleri tespit ederek rapor tutan ekiplerin çalışmanın ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı 13 kişiden oluşan mürettebatın ifadelerini aldı.

Sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı incelemenin tamamlanmasının ardından gemi limandan ayrıldı. Geminin, sahil güvenlik botları eşliğinde Türk karasularında yoluna devam edeceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Ege'de seyir halindeyken Rodos Adası'nın 5 kilometre kuzeyinde Yunan askeri güçlerince taciz ateşi açılan "ACT" isimli kuru yük gemisi olayın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot nezaretinde dün akşam Marmaris Körfezi'nde limana yanaştırılmıştı.

Gemiyi, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Marmaris Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek karşılamıştı. Limana yanaşan gemiye çıkan Öztürk ve beraberindekiler, mürettebatla görüşerek "geçmiş olsun" dileğinde bulunmuş, ardından bir süre kaptan nezaretinde gemiyi gezerek kurşun isabet eden yerleri incelemişti.

Daha sonra gemide Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaris Liman Başkanlığınca inceleme başlatılmıştı.