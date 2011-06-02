Yunanistan'a 2. yardım paketi göründü

T24 - Yunanistan'a mali yardım ihtimali artarken Moody's kredi notunu üç kademe indirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) icra kurulu üyesi Jürgen Stark, özel yatırımcıların ellerindeki vadesi dolan Yunan tahvillerini, bu ülkenin yeni tahvilleriyle gönüllü olarak değiştirmelerinin kabul edilebilir olduğunu açıklayarak Yunanistan'ın temerrüde düşmesini önleyecek ikinci bir yardım paketi üzerinde mutabakata varılacağı beklentilerini güçlendirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu üç kademe daha indirerek, borç yeniden yapılandırması olmadan Atina yönetiminin borçlarına istikrar kazandırmasının zorlaştığını ve bunun özel alacaklılar için zarar anlamına gelebileceğini belirtti.

Stark, İtalyan ll Sole 24 Ore gazetesinde yer alan söyleşisinde, özel yatırımcıların gönüllü olarak ellerindeki vadesi dolan Yunan tahvillerini yeni tahvillerle değiştirmesi gibi bir durumun ECB tarafından kabul edilebilir olacağını söyledi.

Stark, söyleşisinde "Bu durum temerrüt veya kısmi temerrüt şeklinde bir algı yaratmayacaksa, özel sektörün Yunanistan'ın finanse edilmesinde bir rol üstlenmesi mümkün olabilir" dedi.

ECB yetkilileri son birkaç aydır, temerrüt veya iflas şeklinde bir algı oluşturabileceği endişesiyle alacaklılar arasında yer alan özel yatırımcıların Yunanistan'ın kurtarılması çabalarına dahil edilmesine karşı çıkıyordu. Bu nedenle, ECB'nin özel yatırımcıların "borç çevirmesini" değerlendirmeye açık olduğunu söylemesi, Yunanistan ile özel alacaklılar arasında yeni bir finansman anlaşmasına doğru yol alındığına işaret ediyor.

Atina yönetimi ile troyka olarak adlandırılan Avrupa Komisyonu, ECB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Yunanistan'ın mali reformları üzerindeki gözden geçirmenin Cuma gününe kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Görüşmelere katılan bir Yunan yetkili troykada yer alan kurumların Yunanistan'ın kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılayacak 12 milyar Euro'luk kredi dilimini serbest bırakacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, beşinci kredi diliminin Yunanistan'a verilmesi için kapının açık bırakılacağını ifade ederek "Troyka ile görüşmeler en geç Cuma günü tamamlanacak" dedi.

Yunanistan'ın kredi notunu üç kademe indiren Moody's, bu hareketle ülkenin notunu yatırım yapılabilir düzeyin yedi kademe altına indirmiş oldu. Moody's tarafından belirlenen "Caa1" notu, Fitch'in verdiği notun üç, Standard & Poor's tarafından verilen notun iki kademe altında yer alıyor.