Yunanistan yumuşak yapılandırma istiyor

T24-

Euro bölgesi maliye bakanları kuruluna başkanlık eden Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın kapsamlı reformlara gitmesi ve kamu kuruluşlarının özelleştirmesi sürecini hızlandırması halinde bu ülkenin borçlarının "yumuşak" bir yeniden yapılandırmaya tâbî tutulabileceğini söylemişti.

Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Kouvelis ise Beijing'de kendisine yöneltilen 'yumuşak yeniden yapılandırma'yı nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna "Eğer gerekliyse elbette bu tür konuları konuşabiliriz... Bunlar ihtiyaç olunması halinde değerlendirilebilecek senaryolar... Fakat bana göre bu konu euro bölgesinin bütünü tarafından Eurogroup'ta masaya yatırılmalı" cevabını verdi.

Eurogroup olarak adlandırılan maliye bakanları kurulunun başkanı Juncker, "Yunanistan hızla 50 milyar euro tutarında varlığı özelleştirmeli ki, orta ve uzun vadeli kamu borcu sürdürülebilir bir hale gelsin. Şu anda sürdürülebilir değil" dedi.

Juncker bir konferansta yaptığı açıklamada ayrıca "Yunanistan bu yönde gerekli tüm çabayı gösterirse, Yunanistan'ın borçlarının yumuşak bir yeniden yapılandırılması mümkün mü görmemiz gerekir. Ben Yunanistan'ın borçlarında büyük çaplı bir yeniden yapılandırmaya gidilmesine karşıyım" demişti.