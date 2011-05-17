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Ekonomi

Yunanistan yumuşak yapılandırma istiyor

Yunanistan Maliye Bakanı Yardımcısı Spyros Kouvelis, yumuşak yeniden yapılandırmaya açık olduklarını söyledi.

17 Mayıs 2011 03:00

 T24- Yunanistan Maliye Bakanı Yardımcısı Spyros Kouvelis, üst düzey bir euro bölgesi  yetkilisinin Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırabileceğini resmi şekilde ilk defa dile getirmesinin ardından ihtiyaç olması  halinde 'yumuşak' yeniden yapılandırmayı görüşmeye açık olduklarını söyledi.

   Euro bölgesi maliye bakanları kuruluna başkanlık eden Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın kapsamlı reformlara gitmesi ve  kamu kuruluşlarının özelleştirmesi sürecini hızlandırması halinde bu ülkenin borçlarının "yumuşak" bir yeniden yapılandırmaya tâbî  tutulabileceğini söylemişti.

   Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Kouvelis ise Beijing'de kendisine yöneltilen 'yumuşak yeniden yapılandırma'yı nasıl  değerlendiriyorsunuz sorusuna "Eğer gerekliyse elbette bu tür konuları konuşabiliriz... Bunlar ihtiyaç olunması halinde  değerlendirilebilecek senaryolar... Fakat bana göre bu konu euro bölgesinin bütünü tarafından Eurogroup'ta masaya yatırılmalı"  cevabını verdi.

   Eurogroup olarak adlandırılan maliye bakanları kurulunun başkanı Juncker, "Yunanistan hızla 50 milyar euro tutarında varlığı  özelleştirmeli ki, orta ve uzun vadeli kamu borcu sürdürülebilir bir hale gelsin. Şu anda sürdürülebilir değil" dedi.

   Juncker bir konferansta yaptığı açıklamada ayrıca "Yunanistan bu yönde gerekli tüm çabayı gösterirse, Yunanistan'ın  borçlarının yumuşak bir yeniden yapılandırılması mümkün mü görmemiz gerekir. Ben Yunanistan'ın borçlarında büyük çaplı bir  yeniden yapılandırmaya gidilmesine karşıyım" demişti.

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