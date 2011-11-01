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Dünya

Yunanistan yardımını halka soracak

Yunanistan başbakanı Yorgo Papandreu, Avrupa Birliği ve IMF'den gelecek yardım paketinin halk...

01 Kasım 2011 02:00

T24 - Yunanistan başbakanı Yorgo Papandreu, Avrupa Birliği ve IMF'den gelecek yardım paketinin halk oylamasına sunulacağını açıkladı.

Başbakan Papandreu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Yunan halkının durumu doğru şekilde muhakeme edeceğine inandığını belirtti. Papandreu halkoylamasının ne zaman yapılacağı konusuna netlik getirmezken, yardım paketinin detaylarının kesinleşmesi ardından olabileceği imasında bulundu.

Maliye bakanı Evangelos Venizelos, Antennna televizyon kanalına yaptığı açıklamda anlaşmanın ilk olarak mecliste oylanacağı ardından da referandumda halkoyuna sunulacağını belirtti.

Bakan Venizelos, Yunan halkının anlaşmaya hayır demesinin de mümkün olduğunu ancak bu durumun neticelerine katlanılmak zorunda kalınacağını söyledi.

Geçen hafta üzerinde anlaşmaya varılan AB kaynaklı yardım paketini Yunanistan'ın kredi borçlarının yüzde ellisinin silinmesini ve ülkeye yüz milyar euroluk ilave borç verilmesini öngörüyor.


'Büyük kumar'

Yunanistan'ın borç açığını kapamak amacıyla Papandreu hükümeti tarafından uygulamaya konulan tasarruf önlemleri ülkede geniş katılımlı eylemlerle protesto edilmişti.

BBC'nin Avrupa editörü Gavin Hewitt, Başbakan Papandreu'nun bu duruma rağmen yardım ve tasarruf paketini halkoylamasına götürme kararını büyük bir kumar olarak değerlendirdi. Hewitt, Yunanistan'ın anlaşmayı kabul etmesinin çıkarlarına uygun olduğunu ancak ülke halkının büyük kısmının yıllar sürecek maddi zorluklar yerine, iflasa gidilmesini tercih ettiğine dikkat çekiyor.

Cumartesi günü Yunan gazetesi To Vima'da açıklanan kamuoyu yoklamasının sonuçları ülkenin büyük kesimlerinin Perşembe günü açıklanan anlaşmaya karşı olduğunu ortaya koydu.
Birçok Yunanlı, hükümetin tasarruf önlemlerini dayatan AB ve IMF'ye aşırı derece teslim olduğunu düşünüyor.


'Referandum değil erken seçim'

Öte yandan başbakan Papandreu, kendi partisi içinden de artan miktar eleştirilere maruz kalıyor. Uzmanlar Papandreu'nun referandum kararını, ülkenin geleceğine dair bu kritik kararın sorumluluğunu kendi üzerinden halka devretmesi olarak yorumladı.

Muhalefet partileri ise iktidardaki PASOK Partisinin halkoylamasına giderek erken seçimden kaçınmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundular. Ülkedeki üçüncü büyük parti olan Yunanistan Komünist Partisi'nden Makis Mailis referandum kararını şantaj olarak değerlendirdi ve bunun yerine seçime ihtiyaç duyulduğunu belirtti.


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