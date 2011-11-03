Yunanistan yardımı referanduma kadar bekleyecek

T24 -

Euro bölgesinde huzursuzluk



Papandreu halk desteği arayışında







'Sürpriz referandum' tartışması



'Ya kurallara uyun...'

Görüşme ardından Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy halk oylamasının Aralık ayının 3 ya da 4’ünde gerçekleşebileceğini belirtti. Angele Merkel ise söz konusu referandumun Yunanistan'ın euro bölgesinde kalıp kalmaması hakkında olacağını söyledi. Bu arada yarın G-20 zirvesinde bulunan euro bölgesi ülkeleri olan Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya liderlerinin yarın planlanmamış olan bir toplantı yapacakları açıklandı.Görüşme öncesinde AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso "tüm samimiyetimle Yunan halkına milli ve siyasi birlik çağrısı yapıyorum" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise "Geçen hafta üzerinde uzlaştığımız noktalar yeniden masaya getirilemez" dedi.Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble de anlaşma halk oylamasında reddedilirse, Yunanistan'ın euro bölgesinden ayrılması gerekebileceğini söyledi.Yunanistan'ın aldığı halk oylaması kararı, AB'nin uzun pazarlıklar sonrasında onayladığı paket konusunda soru işaretleri yaratıyor. Beklenmedik referandum kararı, Avrupa borsalarının endekslerinde ani düşüşlere yol açtı.Almanya ve Fransa hükümetleri dün yaptıkları ortaklaşa açıklamada, geçen hafta varılan anlaşmanın 'en kısa zamanda ve tam olarak uygulanması" çağrısı yaptı.Başbakan Yorgo Papandreu referandum dışında bir seçeneği olmadığını, pakete muhalefetin bir diğer olası sonucunun erken seçime varabileceğini savunuyor. Yunan hükümeti hakkında Cuma günü parlamentoda bir güvenoylaması düzenleniyor. İki yıldır ülke hazinesinin sanılandan çok daha boş olduğu gerçeğine çözüm arayan Papandreu hükümeti, AB'den aldığı destek karşılığında hükümeti yakın geçmişte görülen en ağır ekonomik taleplere maruz bırakmakla suçlanıyor.Papandreu Avrupalı ortaklarının paket karşılığında talep ettikleri adımları atabilmek için 'halkın kendisine net bir yetki vermiş olması gerektiğini" söylüyor.Avrupalı liderler referandum fikri konusunda kendilerine önceden haber verilmemiş ve danışılmamış olmasından rahatsız. Bu durumun ortak para birimi euro'nun durumunu yeniden belirsizliğe sürüklediğinden şikayetçiler ve Papandreu yönetiminin destek alamaması halinde Birliğin geri kalanını zorda bırakmasından endişe ediyorlar.Sarkozy ve Merkel, açıklamalarında zirvede alınan kararların 'hiç olmadığı kadar zaruri" olduğunu kaydetti ve "Fransa ve Almanya bu anlaşmanın Yunanistan'ın sürdürülebilir büyüme ortamına dönmesini sağlayacağına kanidir" dedi. Yunan yetkililer ise, referandumu kazanacaklarına inandıklarını belirtiyor."Ya kurallara uyun ya da Avro bölgesini terk edin" diyen Sarkozy, ülkede belirsizlik devam ettiği sürece Yunanistan'ın 8 milyar Avroluk yeni yardım dilimini alamayacağını söyledi.''Yunanistan'a yapılacak mali yardım ancak referandumdan sonra serbest bırakılabilir'' ifadesini kullanan Sarkozy, ''Biz AB dayanışma ruhu gereği, ortağımız Yunanistan'a yardım yapmaya hazırız, ancak onlar da kendi sorumluluklarını yerine getirsin'' diye konuştu.Referandum tartışması, G-20 ülkelerinin Cannes'daki zirvesinin hemen öncesine rastladı. Cannes'da düzenlenen toplantıya ev sahipliği eden Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, paketi diğer büyük ekonomilere özellikle de Çin'e sunarak, başka ülkelerin de fona desteğini istemeye hazırlanıyordu. AB liderleri geçen haftaki zirvelerinde, 100 milyar euro'luk bir paket oluşturmuş, Yunanistan'ın borçlarının yüzde 50'sinin de silineceğini duyurmuştu. Buna karşılık Yunanistan'dan kamu harcamalarında yüklü kesintiler yapması, emeklilik haklarını daha da sınırlaması, işçi ve emekli maaşlarını düşürmesi ve binlerce memur kadrosunu kapatması isteniyor. (BBC Türkçe)