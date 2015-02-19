Yunanistan yardım anlaşmasının uzamasını talep etti

Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın imzasını taşıyan talep Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem'e ulaştı. Dijsselbloem, Twitter hesabı üzerinden gelişmeyi doğruladı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyordu.

Yunan hükümeti devlet iflasından kurtulmak için yeni kredi yardımları isteyip istemeyeceğine bugün karar vereceğini açıklamıştı.

Acil finansman desteği artırıldı

Euro Bölgesine üye ülkeler Aleksis Tsipras'ın liderliğindeki yeni Yunan hükümetinin borç silme talebini reddetmişti. Atina ise borç silme yerine uluslararası kreditörlerin elindeki tahvillerin yeni tahvillerle takas edilmesini gündeme getirmişti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Guvernörler Kurulu, Yunan bankalarının acil finansman desteğini görüşmek üzere dün toplanmış, toplantıda Yunan bankalarının acil finansman desteğine ulaşımlarını 3,3 milyar euro artırarak 68,3 milyar euroya çıkarma kararı alınmıştı.