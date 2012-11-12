Yunanistan vergi paketini onayladı, oylama öncesi 'maç krizi' yaşandı!..

Yunan hükümeti, AB ve IMF’nin verdiği ödevi tamamladı. Geçen hafta 300 üyeli parlamentoda 152 oyla 13.5 milyar euroluk yeni kemer sıkma, tasarruf ve vergi paketini geçiren Andonis Samaras başbakanlığındaki koalisyon hükümeti bu sabaha karşı da 167 oyla 2013 bütçesini onayladı. Oylama öncesi tartışmaları ve konuşmaları dinlemeyen Yunan vekillerin çoğu odalarında maç izledi.

Geçen hafta parlamentoda oylama yapılmadan önce binlerce Yunan vatandaşı yeni tasarruf paketinin onaylanmaması için 2 gün genel grev yapmıştı.

Vekiller oylama öncesi maç izledi

Yorgo Kırbaki'nin hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Üç gün süren bütçe görüşmelerinde en çok tartışılan konulardan birisi, Pazar gecesi kritik oylamaya saatler kala, çok sayıda milletvekilinin genel kurul salonunu terk ederek, siyasi liderlerin konuşmalarını dinlemek yerine, televizyonların bulunduğu odalara dağılıp Olimpiakos-AEK futbol maçını izlemeyi tercih etmeleri oldu.

Sosyalist Pasok’un güzelliği ile de dikkat çeken milletvekili Eva Kaili, bir ara milletvekillerinin dinlenme salonuna girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşırıp, “Ya böyle bir günde maç mı izlenir?” diye sorunca, diğer milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Hatta iki milletvekili Kaili’ye “Çekil oradan göremiyoruz” dedi.

Haber, Yunan internet sitelerinde “Utanmazlar” ve “Yunanistan yanarken onlar maç izledi” başlıklarıyla duyuruldu.

‘Chavez mi kurtaracak?’

Bu arada Başbakan Samaras, tarih vermeden Yunanistan için hayati önem taşıyan 31.5 milyar euroluk kredi diliminin yatırılacağını söyledi. Samaras konuşmasında Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi lideri Aleksis Tsipras’a da, “Bizi kurtaracak bildiğiniz bir kahraman var mı? Yoksa Chavez gibi birini mi düşünüyorsunuz?” diyerek yüklendi. Tsipras ise, “Siz kredi dilimini alamazsanız ne yapacaksınız asıl onu söyleyin. (Almanya Başbakanı Angela) Merkel Yunanistan’ın koloni olmasını istiyor” diye cevap verdi.