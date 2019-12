Yunanistan ve Türkiye arasında yeni dönem

T24 - Başbakan Erdoğan'ın bugün başlayan ve yarın sona erecek olan "tarihi" Yunanistan ziyaretinde muadili Papandreu ve beraberlerindeki bakanlarla birlikte tarihih anlaşmalara imza atıldı. Yüksek Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ve İş Forumu'nda imzalanan 22 anlaşmanın ekonomiden turizme, ticaretten savunmaya pek çok alanı kapsıyor. Başbakan Papandreu süreçle ilgili "Bu bile bu ziyareti tarihi kılmaya yeter. Eminim daha yeni ve büyük adımlar atarız'' yorumunu yaparken Erdoğan da bu sözlere ''Atacağız'' karşılığını verdi. 22 anlaşma ve işbirliği protokolünde arasında yasadışı göçmenlerle ilgili olan başlık dikkat çekerken iki ülke arasındaki en önemli sorunlardan birinin çözümü için de önemli bir adım atılmış oldu. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın öğle saatleridne Yunanistan ziyaretinde Meclis Başkanı Petsalnikos ile görüşmesine bir saat kala Atina'da sis bombası patlatıldı. Yine aynı saatlerde Selanik Adliyesi'ne de bombalı saldırı düzenlenirken Türk ve Yunan polisleri alarma geçirilmişti.





Erdoğan, iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'da.





Başbakan Erdoğan, Atina havaalanında Yunanistan Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Hasan Göğüş, Atina-Pire Başkonsolosu Beyza Üntuna ve üst düzey yetkililerce karşılandı.





Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, tarafından kabul edildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas ve Erdoğan, Başkanlık Sarayı'ndaki kabulde, basına görüntü verirken kısa açıklamalarda bulundular.





Papulyas Türkiye ve Yunanistan'ın dost ülkeler olduğunu ve iyi komşuluk ilişkileri olan iki ülke olmaya devam edeceklerin söyledi. Ziyaretin iyi sonuçlar doğuracağını ifade eden Papulyas, her iki ülke halkının da bunu istediğini belirtti.





Başbakan Erdoğan da Türkiye ve Yunanistan'ın komşuluk ilişkilerinin farklı bir nokta da olduğunu belirterek, beraberinde 10 bakan ve çok sayıda iş adamı ile Yunanistan'a geldiğini dile getirdi.





Ziyareti "tarihi" diye niteleyen Erdoğan, "Bu farklı bir final olacak" diye konuştu.







'Daha büyük adımlar atacağız'







Cumhurbaşkanı'nın ardından Yunanistan Başbakanlık Binası'nda muadili ve Dışişleri Bakanı Papandreu ile 1.5 saat görüşen Erdoğan'ın buluşmasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Druças da hazır bulundu.





Bu arada, görüşmeden önce, Papandreu'nun, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile yaptıkları görüşmeyi sorması üzerine Erdoğan, güzel bir görüşme yaptıklarını belirtti.





''Cumhurbaşkanınız çok genç'' diyen Erdoğan, ''Bu ziyaretin tarihi olduğunu kendisiyle paylaştık'' diye konuştu. Papandreu da Papulyas'un spor yaptığını, çok dinç olduğunu kaydetti.

Başbakan Erdoğan'ın, iki ülke dışişleri bakanlıklarının 21 anlaşmayla ilgili çalışmayı tamamladıklarını ifade etmesi üzerine, Papandreu bakanları tebrik ederek, ''Bu bile bu ziyareti tarihi kılmaya yeter. Eminim daha yeni ve büyük adımlar atarız'' dedi. Erdoğan da ''Atacağız'' karşılığını verdi.





Yunan haber ajansına konuşan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Başbakan Erdoğan'ın Atina ziyaretini "tarihi fırsat" olarak nitelendirdi.





Bağış, ekonomik sorunlar yaşayan Atina yönetimine de, "Hiçbir kriz sonsuza kadar süremez. Yunanistan bu dönem geçtiğinde tekrar kendine gelecek" diyerek olumlu mesajlar verdi.







Yunan televizyonundan sıcak mesajlar







Bu arada Başbakan Erdoğan, Yunan Devlet Televizyonu NET'e verdiği demeçte, Atina ziyareti ile Türk-Yunan ilişkilerine değindi.





''Yunanistan'ın bugün yaşadığı sorunların kalıcı olmadığına'' inandığını ifade eden Başbakan, şöyle devam etti:





''Yunanistan'ın bu sorunları aşacağına inanıyorum. Biz de 1990'lı yılların başları ile 2001'de benzeri sorunlar yaşadık ama kararlı bir biçimde bunları aştık. Yunanistan da aşacak. Ben dost bir ülkenin başbakanı olarak Yunanlı dostlarıma emeklilerine, işçilerine ve gençlerine bu tür süreçlerin sabırla aşıldığı mesajını iletmek istiyorum.Biz de kemer sıkma önlemleri aldık, ama her geçen gün daha iyiye gittik. Bunun için de Yunanistan'ın da sabır ve karlılıkla bu güç dönemi atlatacağına inanıyorum. Ama Yunan halkının herşeyi hükümetten beklememesi gerekiyor.''

Yunan halkının da alınan önlemleri desteklemesi gerektiğini, nitekim milli bir sorun yaşandığını ve el ele aşılması gerektiğini söyleyen Başbakan, ''Biz de komşuluk görevi çerçevesinde dayanışma içinde olacağız ve bu süreci beraber atlatacağız'' dedi.







'Ege, bizi birleştiren bir deniz olsun'







''Ege'deki kıtasahanlığı konusunda da bir sürecin başlamasını ve olumlu bir neticeye varmamızı umut ediyorum'' diyen Başbakan, ''Ancak burada birşeyin altını çizmem lazım. Ege Denizi'ni nasıl görüyoruz? Ege'ye bizi ayıran mı yoksa birleştiren bir deniz olarak mı bakacağız? Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak diyorum ki; Ege bizi ayıran bir deniz olmasın. Ege bizi birleştiren bir deniz olsun'' dedi.







'Savaş uçakları silahsız uçsun'







Başbakan Erdoğan, ''Ege'deki savaş uçaklarının faaaliyetleri'' ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da ''Eğer bu savaş uçakları illa da Ege'de uçacaklarsa, ben diyorum ki, bunlar füze ve silah olmadan uçsunlar. O zaman bunlar savaş uçağı olmaz barış uçağı olur. Bu şekilde uçsunlar. Silah taşımadan uçsunlar ve tatbikatlarını yapsınlar. Eğer bunu başarırsak birçok şeyi başarırız, bunlardan biri de silahlanmanın azaltılmasa olacak'' ifadesini kullandı.





Silahlanma konusunda dünyada büyük meblağlar harcandığını, öte yandan milyarlarca insanın aç ve sefil yaşadığını belirten Erdoğan, ''Nedir bu silah, silah, silah... Nereye varacağız? Bu harcamaları azaltarak bu silah sanayindeki paraları başka alanlara ayırabiliriz'' dedi.







Türk Başbakanı'ndan devrimci ziyaret







İngiliz Guardian gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretiyle, "tarihi düşmanla gerginlikleri gidermek ve borç krizindeki ülkeye yardım eli uzatmanın" amaçlandığını yazdı.





Gazetenin Atina muhabiri Helena Smith'in imzasıyla, "Türk Başbakanının Yunanistan'a devrimci ziyareti" başlığıyla yayımlanan makalede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Yunanistan ile yalnızca işbirliğini artırmakla kalmayıp "psikolojik bir değişim atmosferi" yaratmanın hedeflendiğini söylediği belirtildi.







İki ülke arasında 22 anlaşma ve iş birliği protokolü







Başbakan Yorgo Papandreu, Meclis Başkanı Filippos Peçalnikos ve ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi lideri Andonis Samaras ile bir araya gelen Başbakan Erdoğan, Yüksek Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve İş Forumu'na katıldı.





Başbakan Erdoğan ve Yunan muadili Papandreu ile birlikte katıldığı Yüksek Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve İş Forumu'nda ekonomiden turizme, ticaretten göçmenler konusuna kadar pek çok içeriği bulunan 21 anlaşmaya karşılıklı olarak imza attılar.







Türkiye üzerinden gelen yasadışı göçmenler Türkiye'ye iade edilecek







İmzalanan anlaşmalar arasında ençok dikkati çeken başlığı göçmenlerle ilgili olan anlaşma oluşturuyor.





Anlaşma çerçevesinde Türkiye üzerinden Yunanistan'a yasadışı yollarla göç edenlerin yakalanması halinde bu göçmenler Türkiye'ye iade edilecek ve iade sayısı her yıl 1000'le sınırlanacak.







Sis bombası patladı, polis alarmda







Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Meclis Başkanı Petsalnikos ile görüşmesine bir saat kala Atina'da sis bombası patlatıldı. Bomba nedeniyle Türk ve Yunan polisleri alarma geçirildi.







Bir bombalı saldırı da Selanik'te







Yunanistan'da, Selanik adliyesine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.





Yunan medyası, saldırı öncesinde Elefterotipiya gazetesi ile ALTER televizyonunu telefonla arayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin "30 dakika içinde bombanın infilak edeceği" ihbarında bulunduğunu duyurdu.





Polisin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı, binanın büyük bir kısmının boşaltıldığı belirtilen haberlerde, saldırıda yaralanan olup olmadığına dair henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.





Atina'da dün akşam (13 Mayıs 2010) Koridalos Cezaevi yakınında düzenlenen bir saldırıda da bir kişi yaralanmıştı.







10 Bakan eşlik ediyor







Başbakan Erdoğan'a ziyaretinde, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik ediyor.